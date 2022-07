Kuna praegusel ajal on turul väga palju tõukerattaid, need on väga erinevad, kuid alati tahaks leida kõige parema variandi, siis soovitame tutvuda ekspertide poolt loodud giidiga. Usume, et sellisel viisil valitud tõukerattad lastele on kõige paremad ning igapäevastest sõitudest kooli saab väga meeldiv harjumus.

Kaalunüansid

Maksimaalse lubatud kaalu piirid on väga laiad. Tõukerattad lastele on kõige sagedamini mõeldud kandma kuni 40 kg, täiskasvanute tõukerattad võivad olla koguni kuni 100 kg kandevõimega.

Kas tuleb kindlasti osta selline, mis vastab sellega sõitva inimese kaalule? Jah, kindlasti tuleb, kuna vastasel juhul see lihtsalt… läheb katki.

Rataste läbimõõt

Samuti peab rohkem tähelepanu pöörama ka rataste läbimõõdule. See mõjutab otseselt maksimaalset kandevõimet ning samas võimalust sõita kiiremini, pehmemalt ja mugavamalt. Jällegi, rataste läbimõõt võib kõvasti varieeruda alates 4 cm kuni 14 cm. Valida tuleb vastavalt juhi pikkusele ja kaalule.

Elektrilise tõukeratta mootori võimsus

Laste tõukerattad on tavaliselt harilikud, täiskasvanud valivad aga elektrilisi. Nendega on lihtsalt tunduvalt mugavam eesmärki saavutada. Mootori võimsus võib varieeruda alates 100 W kuni 5 400 W, seega sõltub kõik inimese vajadustest. Hinnake, kui tihti on transpordivahendit plaanis kasutada, samuti, kui pikki vahemaid tuleb iga päev läbida.

Seadme mõõtmed

Tõukeratta mõõtmed on aktuaalsed juhul, kui seda on plaanis hoida kodus. Tõukerattad võivad kaaluda 3 kuni 50 kg. On arusaadav, et kui peale sõitmist on vaja seda kanda koju, 4. korrusele, siis tahaks alati kergemat. Kui aga hoiate tõukeratast garaažis, võib see ka raskem olla.

Tõukeratta korpuse materjal

Lõpetuseks peaks rohkem tähelepanu pöörama ka korpuse materjalile. Kõige parem on valida alumiiniumist või terasest tõukerattaid. Need on tugevamad, samuti ei ohusta neid halb ilm.

Loomulikult on need ka raskemad, kuid tugevuse nimel tasub osta.

Valik on väga lai, samuti saab kas terve või vähemalt suurema osaga valikust tutvuda internetis. Hinnake pakkumisi, rääkige ekspertidega, mõelge läbi vajadused ja valige välja selline variant, millega igapäevaste vahemaade läbimine oleks lihtne.

