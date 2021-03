Kevad on saabumas ning on aeg hakata mõtlema autorehvide peale, et tagada ohutu liiklus ka siis, kui libedad ajad on möödas. Suverehvide valimine võib olla esmapilgul keeruline – turul on mitmeid mudeleid erinevates suurustes ja mustrites, mille vahel valida. Õnneks leiad siit spetsialisti soovitusi, millistele rehvide omadustele ja tootjatele peaksid tähelepanu pöörama.

Rehvide markeering

Üks kõige olulisemaid omadusi, millele peaksid rehvide valikul tähelepanu pöörama, on selle markeering ehk tähised. Iga rehv on erinev vastavalt auto mudelile, rehvi laiusele ja diameetrile. Valesti valitud rehv võib valel ajal ära kukkuda või oluliselt mõjutada sõitmiskogemust, mispärast on oluline sellele tähelepanu pöörata.

Õiget rehvi mõõtu on üsna kerge leida – see on kirjutatud iga rehvi peale. Samas ei pea Sa selleks soojast toast välja hakkama liikuma, et rehve lähemalt uurida, võid seda teha ka mugavalt kodus. Selleks mine Maanteeameti kodulehele sõidukite taustakontrolli rubriiki, sisesta registreerimismärgi alla oma auto number ja alusta otsingut – nii lihtne see ongi. Samas soovitame kindluse mõttes ikkagi number oma rehvilt üle kontrollida – nii ei pea Sa hiljem üllatuma, kui Maanteeametis olev informatsioon mingil põhjusel erinema peaks.

Mida need numbrid ja tähed tähendavad? Oletame näiteks, et Sinu autol on praegu rehv tähisega 205/55 R16 88H. Esimene number ehk 205 tähendab rehvi laiust millimeetrites, teine number ehk 55 tähendab rehvi kõrguse suhet laiusega protsentides, kolmas number ehk R16 näitab, et tegu on radiaalrehviga, mis sobib 16-tollisele veljele. Nüüd tead, kuidas oma autole õiget suverehvi valida.

Mustri olulisus

Ilmselt tead, et suverehvid erinevad talverehvidest peamiselt oma turvisemustri poolest – need on pikisuunalised, kitsamad ja konfiguratsiooniga soontega. Need omadused vähendavad vesiliu tekkimise ohtu, parandavad haardumist erinevatel teedel ning tagavad rehvi deformatsioonikindluse pöörete tegemistel ehk manööverdamisel. Lisaks sellele võtavad need palju vähem kütust. Seda kõike ikka selleks, et Sul oleks mugav ja ohutu sõita.

Millal valida suverehvi asemel lamellrehv?

Suvele vastu minnes ära lase ennast petta sõnal suverehv. Võid vabalt valida ka lamellrehvid, mis sobivad kasutamiseks ka talvel – nii säästad aega ja muret rehvide vahetamise üle. Lamellrehvid on tavaliselt tähistatud MS, M+S või M&S tähistusega – nende rehvidega on lubatud liigelda mis tahes aastaajal ja mis tahes libedusega teedel. Samas sobivad need rehvid eelkõige juba kogemustega sõitjale, sest nendega on jää peal keerulisem kontrolli saavutada ning suvel võivad need ruttu kuluda. Seepärast saad suverehvides olla alati kindel – need on vaiksemad, tarbivad vähem kütust ning ka nende juhitavus on parem.

Haarduvus ja kütusekulu

Haarduvus on oluline just vihmastel päevadel, kus teed on märjad ning pead olema ettevaatlik pidurdamisega. Kõrgema haarduvusega autorehvid on märgitud A tähisega ning madalamad F märgiga. Tähtedega märgitakse ka kütusekulu – A tähendab ökonoomsemat kulu ning G tähise puhul võid märgata kütusepaagi palju kiiremat tühjenemist. Kui vähegi võimalik, soovitame nii ohutuse kui ka rahalises mõttes eelistada A tähisega suverehve.

Müratase

Autojuhtidele kindlasti meeldib ja ollakse sellega ka harjunud, kui auto teeb häält, kuid samas võib see teiste liiklejate jaoks häiriv olla.

Igale rehvile on märgitud müratase. Mida tugevam ja jämedam on muster, seda suuremat müra rehv tõenäoliselt teeb. Samuti oleneb müra ka teekattest. Seepärast tasub valimisel tähelepanu pöörata sellele, millistel teekatetel Sa igapäevaselt sõidad ning kas eelistad pigem vaiksemat sõitu või hoopis naudid auto tunnetamist läbi heli.

Ära unusta uusi rehve hooldada

Ikka selleks, et hoida rehvide eluiga pikana ning vältida võimalikke vigastusi ja rikkeid, tasub rehvide eest ka hoolt kanda. Seepärast kontrolli iga kahe nädala tagant rehvide rõhku – ülerõhu puhul võivad rehvid kergesti puruneda ning alarõhu puhul kütusekulu suureneda ning mõjutada juhitavust. Olenevalt sõidetud teedest, teedel olevast prahist ja kokkupõrgetest võivad rehvid ka viga saada, puruneda ja rehvimuster kuluda. Seepärast jälgi kindlasti ka rehvide seisukorda ning eelista pigem uusi rehve vanade suverehvide asemel, mis on pikki kuid Sinu garaažis “talveund maganud”. Ja muidugi ära unusta kanda hoolt ka rehvide puhtuse eest!

Pööra tähelepanu müüjale

Nagu kõikide autokaupade puhul, peaksid alati pöörama tähelepanu tootja usaldusväärsusele. Kui oled soetamas oma autole uusi rehve, siis veendu kindlasti selle kvaliteedis. Kindlasti ei ole soovituslik kasutada juba kasutatud rehve, mille ajalugu ja kvaliteeti Sa ei tea.

Seetõttu tasub eelistada ka tuntud ja juba kiidetud rehvitootjaid – näiteks Goodyear, Continental, Michelin, Pirelli, BridgeStone ja paljud teised. Tootja valikul soovitame lugeda lähemalt teiste ostjate arvamusi ja tagasisidet ning tutvuda ka müüja taustaga – tootjatel on erinevad väärtused, mispärast saad valida just selle, kelle väärtused ka Sulle korda lähevad.

Seaduslikult on lubatud suverehvide vastu vahetada juba alates 1. märtsist. Kui oled otsimas oma autole sobivaid hea kvaliteediga rehve, siis tasub tutvuda valikuga Kaup24.ee veebipoes, kust leiad alati soodsad hinnad.