Kodu tasub koristada vähemalt kord nädalas, et puhastada pinnad kogunenud tolmust ja muust mustusest, mis ajapikku tekib. Kui sul on kodus lemmikloom, siis tuleb põrandaid puhastada tihedamini, et eemaldada kodulooma karvad.

Põrandate puhastamine võib olla üpriski tüütu ja aeganõudev tegevus, mille saab mugavamaks muuta robottolmuimejaga. Robottolmuimeja puhastab põrandapinnad sinu eest ära just sel ajal kui soovid. Kuidas valida aga koju robottolmuimeja, mis on vastupidav ja kvaliteetne?

Turul on väga erineva hinnaga tolmuimejaid ja selleks, et leida parima hinna ja kvaliteedi suhtega robottolmuimeja, tuleb enne mõelda läbi, millised on vajalikud funktsioonid, mis seadmel peavad olema. Lõplik robottolmuimeja hind sõltub ennekõike sellest, kui võimsa ja multifunktsionaalse seadmega on tegu, tihtipeale aga ei ole vaja turu kallimat toodet, sest paljud funktsioonid pole lihtsalt vajalikud. Populaarseimate seadmete põhjaliku võrdlusega saad tutvuda siin.

Enne uue robottolmuimeja soetamist mõtle läbi järgmine:

Kui suur on majapidamine?

Kui palju mööblit on tubades ja kas need asetsevad kogu oma pinnaga vastu põrandat või nende alla on võimalik robottolmuimejal pääseda?

Kui palju on majapidamises erinevaid tasapindu?

Milline on põrandakate tubades?

Kui sinu kodus on palju põrandapinda, mis on kaetud vaipadega, siis tuleb valida seade, mis on keskmisest võimsam, et puhastada korralikult kõik vaipkatted. Samuti tuleb võimsamaid seadmeid eelistada juhul, kui kodus on lemmikloom, kelle karvadest tuleb põrandaid puhastada. Madalama võimsusega seadmed võivad jääda nii vaipkatete kui ka loomakarvade puhastamisega hätta ja ummistuvad liiga kiiresti.

Keraamiliste põrandaplaatide, parketi või muu sileda pinnaga põrandakatte puhastamiseks on abiks mopifunktsioon, mis eemaldab ka kergemad plekid, kuid ei asenda täielikult põrandapesu, mida tasub aeg-ajalt ise märja lapi või mopiga teha.

Mõnevõrra kallimatel seadmetel on olemas ka WiFi moodul, mis võimaldab käivitada robottolmuimeja enda nutiseadmest, kui sa parasjagu ei ole kodus. Samuti saab selle funktsiooniga ajastada täpse aja, millal tolmuimeja tööd alustab. Antud moodul muudab sinu elu mugavamaks ja seetõttu on sellise funktsiooniga tolmuimejad kallimad. Enne uue seadme soetamist mõtle hoolikalt, kas vajad WiFi moodulit või mitte.

Lisaks eelnevale on veel mitmeid erinevaid näitajaid, mida saab seadet valides arvesse võtta. Suurema elamispinna puhul tasub kindlasti vaadata, kui vastupidav on seadme aku. Hea aku võiks kesta umbes 1,5 kuni 3 tundi, laadides end täis umbes 3 kuni 4 tunniga. Väiksema elamispinna puhul ei ole vaja väga hea akuga seadet, sest robottolmuimeja jõuab aku kestvusega ruumi ära puhastada.

Viimaseks jälgi ka seadme mürataset. Müratase pole oluline, kui seadme töötamise ajal sa ei viibi kodus või see sind lihtsalt ei häiri. Küllaga tasub meeles pidada, et mida võimsama seadmega on tegu, seda suurem müra võib selle töötamisel tekkida.

Parim robottolmuimeja on selline, mis vastab sinu vajadustele. Mõtle enne uue ostmist läbi, millised on sinu jaoks olulised funktsioonid, ja investeeri kvaliteetsesse robottolmuimejasse.