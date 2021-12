Talvejoped on meestele suurepärane valik, kui ilmad külmaks kisuvad. Kvaliteetne veekindel materjal ja lisavooder tagavad mugava ja sooja enesetunde iga ilmaga. Tihti tekib aga küsimus, kuidas kombineerida tavalisi talvejopesid formaalsema riietusega, näiteks tööl või üritustel käimiseks. Tavaliselt valitakse sel juhul villased mantlid, kuid need ei kaitse alati külma või tuule eest. Samas pole keeruline leida sooje üleriideid isegi väga elegantsete kombinatsioonide juurde. Siit leiad erinevaid talvejopede variante, mida saab ideaalselt formaalse riietusega sobitada.

Pikad joped

Pikemad talvejoped on suurepärane võimalus mugava ja sooja riietuse ühendamiseks formaalse stiiliga. Seda tüüpi joped meenutavad veidi juba ülalmainitud mantleid, jättes väga elegantse ja luksusliku mulje. Vali ühevärvilised mati tooniga joped – nii heledad kui ka tumedad värvid näevad suurepärased välja. Sinu uus ost ei tohiks olla detailidega üle koormatud – näiteks karusnahkse krae, kirevad tõmblukud või logod võiks jätta pigem vabaajarõivastele. Hea üldmulje viimistlemiseks sobivad nahkkindad ja õhem sall.

Nahkjoped

Vooderdatud nahktagi karusnahast detailidega on stiiliklassika, mis on inspireeritud lendurite vormirõivastest. Seda tüüpi rõivad on juba mitu hooaega trooninud nii meeste kui ka naiste kollektsioonide tipus. Karusnahk kombineerituna kvaliteetse naha, seemisnaha või nende alternatiividega annab formaalsele riietusele ekstravagantse, kuid maitseka lisavürtsi. Talvine nahkjope sobib suurepäraselt elegantsete pükste ja tagasihoidlike jalatsitega (näiteks chelsea-stiilis). Ära karda seda kombineerida ülikonnapükste ja ühevärvilise särgiga.

Tumedat värvi joped

Sageli on meeste talvejoped erksat värvi, läikivatest materjalidest ja mitmesuguste detailidega kaunistatud. Seega võib olla keeruline neid pidulikuma riietusega kombineerida. Tumedama jope valikul aga ei saa alt minna. Lisaks elegantsetele pidulikele riietele sobivad need ka kõige muuga, mida riidekapis leiduda võib. Ära unusta valida kvaliteetne toode, võimalusel investeeri sellesse rohkem raha – see praktiline talvine rõivas teenib kindlasti aastaid.

Pintsakut meenutavad joped

Veel üks valik, mis sobib suurepäraselt formaalse stiili juurde, on pintsaku stiilis meestejope. Erinevalt ülipopulaarsetest sportlikest sulejopedest on need elegantsemast materjalist, klassikalise lõikega ja pintsakut meenutavate taskutega. Üks parimaid näiteid on parka stiilis joped. Vali vooderdatud, neutraalset värvi minimalistlikud joped. Kui ostad ka jope, millel on karusnahk või muud lisadetailid, siis vaata, kas neid saab eemaldada.