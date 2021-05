Kui keegi mõtleb elegantsele ja stiilsele ehtevalikule, mõeldakse automaatselt kuldehetele. Niiviisi ongi saanud tavaks, et kallima käe palumisel ostetakse ikka alati kuldsõrmus või kui soovitakse lihtsalt end hellitada kauni ehtega, on kullast sõrmused ainuõiged. Kuld on armastuse, jõukuse ja kvaliteedi sümbol, mis on vankumatult süübinud meie stiilitajusse.

Kuldsõrmuse valimine ei pruugi olla aga kõige lihtsam ülesanne. Enne, kui teed suurema ehteinvesteeringu, loe allolevaid soovitusi, mille abil saad endale välja valida kõige kaunima ja kvaliteetsema kuldsõrmuse.

Tee suurus selgeks

Kui ostad sõrmuse endale, on suuruse määramine selge – vali sõrmus, mis sobib täpselt parajalt ning pole ei liiga suur ega liiga kitsas.

Kingituseks on sõrmuse valimine pisut keerulisem. Kõige turvalisem valik on kasutada suuruse määramiseks mõnda olemasolevat sõrmust. Pea aga meeles, et isegi, kui see ei ole võimalik ja kingitud sõrmus ei sobi hästi, saab alati lasta juveliiril sõrmuse suurust muuta.

Vali sobivat värvi kuld

Kas teadsid, et kuldsõrmuseid on saadaval kolmel erineval kujul? Enamikes ehtepoodides on müügil kollasest kullast, roosast kullast ja valgest kullast sõrmused, mis on kõik pisut erinevad:

• kollane kuld on kõige klassikalisem versioon ning ühtlasi nö kõige puhtam variant, ent see võib kõige kergemini kriimustada saada, olles teistest pisut pehmem;

• roosa kuld on kõige soodsam, olles segatud vasega. Seetõttu on see ka väga vastupidav, ent mõnele ehtekandjale võib roosa kuld põhjustada allergilisi reaktsioone;

• valge kuld on kõige väärtuslikum versioon, olles segatud enamasti plaatinaga. Tegemist on väga vastupidava ja kauni materjaliga, mis meenutab välimuselt väga läikivat hõbedat.

See, milline nendest kolmest on parim, on suuresti maitse-eelistuse küsimus. Kõik kolm versiooni on väga kvaliteetsed, ehkki pikas perspektiivis on roosa kuld kõige vastupidavam. Lõpuks aga tasub valida maitse ja eelarve järgi.

Viimistluse valimine

Kuldsõrmuseid on saadaval mitmel erineval kujul. Kõige levinum viimistlusliik on läikiv poleeritud pinnaga versioon. Mõnes ehtepoes on saadaval aga ka mati viimistlusega sõrmuseid või hoopis klaasi- või jäätekstuuri meenutavad sõrmused.

Kui sa pole kuldsõrmuseid kunagi kandnud ega ostnud, on soovituslik jääda siiski tavalise läikiva pinnaga versiooni juurde – see on kõige kindlam valik, milles ei pea kindlasti pettuma.

Detailide ja kalliskivide valimine

Kui kõik muud eelistused on paika pandud, tasub mõelda täpsemale disainile. Kas eelistad sõrmust, millel on üks suurem kalliskivi või mitu väikest? Kas eelistad teemante või muid kalliskive? Kalliskivi valikust sõltub suuresti sõrmuse hind: on suur vahe sellel, kas osta ehtsa teemantiga kuldsõrmus või tsirkooniga kuldsõrmus.

Lisaks hinnale tasub mõelda ka vastupidavusele ja järelhooldusele. Ehtsad kalliskivid nõuavad ka delikaatsemat hoolitsust. Samas aga peavad kalliskivid vastu kas või terve elu, kui sõrmust õigesti hooldada.

Erilaadse disainiga võib olla ka sõrmus ise: näiteks on saadaval pisikeste graveeringute, lisadetailide või isegi lillekestega kuldsõrmuseid.

Mõistagi muudavad detailid sõrmuse jällegi kallimaks.

Nagu näha, siis kuldsõrmuse valimine ei ole väga lihtne, ent kõige olulisem on leida endale usaldusväärne ehtepood ning hakata lehitsema valikuid. Ühe õige sõrmuse tunned ära südametunde järgi – seni, kuni oled rahul materjali ja kalliskivide valikuga, toob sõrmus sulle rõõmu veel kümneid aastaid.

Kvaliteetseid kuldsõrmuseid saab mugavalt osta otse internetist e-poe Jahonts vahendusel. Leia sadade disainide hulgast oma lemmik kuldsõrmus ja telli juba täna, nautides kiiret tarnet üle kogu Eesti!