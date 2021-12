Kuidas Sul varasematel aastatel oma uusaastalubaduste täitmisega läinud on? Kui oled nagu enamik inimesi, siis tõenäoliselt mitte väga hästi. Miks see nii on? Ja mida võiks uusaastalubaduste asemel teha, et töös ja isiklikus elus soovitud eesmärkide poole püüelda?

Me ei ole läbi mõelnud, miks uusaastalubadusi üldse teeme

Kui uusaastalubadus on teha rohkem trenni, võib mõne jaoks põhjus olla tervis, teise jaoks kaalukaotus ning kolmas tahab spordiga võistlustel tulemusi saavutada. Ja võib juhtuda, et mõni uusaastalubadus ei tulenegi meie enda sisemisest motivatsioonist, vaid soovist kellelegi meele järele olla või allume sotsiaalsele survele. Kui me pole mõelnud läbi, miks on mingi lubaduse täitmine meie jaoks isiklikult oluline, on väga raske seda täide viia.

Kuidas Sinul oma uusaasta lubadustega seni läinud on? (allikas: Pixaby)

Käitumise muutmine on maraton, aga mõtleme sellest kui sprindist

Käitumine ja harjumused on pika aja jooksul välja kujunenud ning ka väikeseid muutusi saab läbi viia vaid aegamööda ja väikeste sammude kaupa. Näiteks raha säästmise puhul ei ole mõeldav, et suudame korraga loobuda hommiku-lattest, väljas lõunal käimisest ja kinokülastustest, kui see on viimastel kuudel või isegi aastatel olnud igapäevaelu osa. Arvestades realistlikult enda võimete piiridega suudame uusi harjumusi tekitada nii, et need ka pikemaks ajaks püsima jäävad.

Me ei tee protsessi enda jaoks nauditavaks

Selleks, et enda eesmärgid saavutaksime, peavad eesmärgini viivad tegevused olema võimalikult lihtsad ja lõbusad. Ei ole mõtet rassida jõusaalis, kui üksi raskuste tõstmine igav tundub. Nii on iga kord jõusaali minek enese sundimine ja mõne aja pärast jätame plaani katki. Selle asemel võiks leida mingi füüsilise tegevuse, mis on nauditav või minna trenni koos sõbraga.

Lubadused ei ole piisavalt spetsiifilised

Väga raske on täita üldsõnalisi lubadusi, sest need ei anna meile ühtegi juhtnööri, mida lubaduse saavutamiseks tegema peaksime. Näiteks “loe rohkem raamatuid” on väga umbmäärane – mida tähendab “rohkem”? Palju parem on sõnastada lubadus nii, et seda oleks võimalikult lihtne teha ja mõõta. Näiteks “loen ühe raamatu kuus” või veel parem: “loen vähemalt 15 minutit päevas”.

Mida uusaastalubaduste asemel teha?

Aeg-ajalt oleks hea teha tagasivaateid nii enda päeva, nädala kui ka terve aasta kohta. Mida oled 2021. aasta jooksul saavutanud? Kirjuta pikk nimekiri: mida oled õppinud, kellega kohtunud, milliseid projekte lõpetanud, milliseid kogemusi ja õppetunde saanud, millistest raskustest välja tulnud? Tõenäoliselt üllatud, kui palju oled aasta jooksul jõudnud teha, kogeda ja saavutada. Selline põhjalik tagasivaade suurendab ka motivatsiooni ja optimismi uute eesmärkidega edasi minna või vanu pooleliolevaid jätkata.

Psühhobuss soovib kõikidele head saabuvat uut aastat!

