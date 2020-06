Hiljutise tervisekriisi käigus oli suurim tähelepanu küll toitlustus- ja teenindusvaldkonnal, kuid üks teine valdkond jäi selle kõige kõrval unustusse: kasiinod ja mängusaalid. Lisaks hasartmängudele on mitmed Eesti mängusaalid tuntud ka oma seltskondlike sündmuste ja erilise atmosfääri poolest, mis tõmbas paljusid eestlaseid kasiinosse nädalavahetusel ajaveetmiseks.

Kui varasemalt ei ole füüsilised kasiinod tundnud väga suurt lööki tänu online kasiinodele, on tänavune kriisiolukord pannud inimesi kahtlema mängusaalide osas. Paljud kasiinotööstuse eksperdid mõtisklevad juba murelikult, üritades välja selgitada, kas tõesti on aeg füüsilised kasiinod manalateed saata.

Eesti on üks vähestest riikidest, kus online kasiinodel on niivõrd mugav olukord – kohalik seadusandlus on määratlenud internetikasiinode tegevuse väga täpselt ning eestlastele omase digiarmastuse tõttu on tänaseks Eestis kümmekond kvaliteetset litsentseeritud veebikasiinot. Nende arv on ainult tõusuteel.

Online kasiinod on ärile kasulikumad

Online kasiinode kasuks räägivad mitmed kõnekad faktid, kuid üks kõige olulisem neist puudutab mängusaalide ülalpidamiskulusid.

Füüsiliste mängusaalide ülalpidamine on arusaadavalt väga kallis ja seejuures ka omajagu piiratud. Arvestada tuleb suurema tööjõukuluga, tegutsemiseks tuleb hankida sobivad äriruumid (ja tihtipeale suisa ehitada sobiv hoone).

Lisaks on füüsilises mängusaalis vaja kasutada reaalseid mänguautomaate ja mängulaudasid, mis omakorda maksavad kopsaka summa. Ainuüksi igakuised jooksvad kulud nagu tööjõu- ja kommunaalkulud võivad ühel kasiinol kasvada väga kõrgeks.

Kõige selle juures on füüsilise kasiino ruumid alati piiratud – ükski mängusaal ei saa lubada endale sadat mänguautomaati või sadu erinevaid mänguvariante. Ainuüksi ruumipuudus piirab valikuvõimalusi.

Internetis pesitseval kasiinol ei ole selliseid probleeme. Tüüpilisel online kasiinol võib valikus olla suisa 1000 erinevat mängu, mis ei nõua ettevõttelt mitte mingisugust erilist ülalpidamiskulu, kui just mängutootjaga pole loodud mingeid erilisi kokkuleppeid. Sellest hoolimata on online kasiinodega seotud igakuised kulud minimaalsed, kui võrrelda neid füüsilise mängukohaga.

Ainuüksi ärilisest perspektiivist on online kasiinod kasumlikumad, mistõttu otsustavad paljud füüsilised mängukohad oma äri sisu muuta ning kolida samuti internetti.

Paremad võimalused ja rohkem valikuid

Internetipõhiste mängukohtade võidukäigu taga on eelkõige mängijate eelistused. Online kasiinod säravad mitmete omaduste poolest, millega füüsilised mängusaalid võistelda ei saa. Üks sellistest omadustest on teoreetiline võiduprotsent, mis enamikel veebikasiino mängudel jääb 94-97% vahemikku. Füüsilistes kasiinodes olevad mängud ei ole tuntud just parimate võiduvõimaluste poolest, kuna maja eelis on tüüpiliselt märksa suurem kui internetimängudel.

Füüsilistel mängusaalidel on tavaliselt ka kõrgemad minimaalsed panused, kuigi see ei pruugi kehtida iga kasiino kohta. Siiski on aga väga vähe kasiinosid, kus saab teha paarikümnesendiseid panuseid. Internetikasiinos on tüüpiline minimaalne panus 10-20 senti ja isegi lauamängudes saab teha panuseid vähema kui ühe euroga.

Kõige selle kõrval on oluline ka mugavus. Online kasiinod on muutunud meelelahutuseks, mida saab nautida igal ajal omaenda kodudiivanil ilma, et oleks vaja end peenelt riidesse panna kasiino külastamiseks.

Enamus Eesti kasiinosid võimaldavad mängijatel nautida kõiki mänge ka nutitelefoni vahendusel ning mõned mängukohad on kasutusele võtnud kontovaba süsteemi, mille korral ei ole vaja isegi avada kontot mängimiseks.

Kuigi mõned internetikasiinode skeptikud võivad karta, et niivõrd lihtne ligipääs suurendab hasartmänguprobleeme, on Eesti kasiinodes paika pandud karm kord mängutegevuse jälgimiseks. Iga mängija saab kehtestada endale erinevaid mängupiiranguid tegevuse kontrollimiseks – sellised mehhanismid on online kasiinos tunduvalt lihtsamini kättesaadavad, kuna piirangu rakendamiseks tuleb vajutada vaid paari nuppu, mitte saata eraldi kirju või taotluseid piirangute kehtestamiseks.

Mõnes mõttes muudavad online kasiinod mängutegevuse läbipaistvamaks. Enamus mänge on saadaval tasuta versioonis, mistõttu saab iga mängija katsetada slotikat või lauamängu enne, kui otsustab sinna oma raha panustada. Kui mäng osutub pettumust valmistavaks juba demoversioonis, ei soovi tõenäoliselt mängija sellega rohkem tegemist teha. Niiviisi kaob ka „sportlik uudishimu“ ning mänguhuviline ei kasutagi omaenda raha, kuna saab uudishimu rahuldatud demoversiooni abil.

Kas füüsilised kasiinod on kadumas? Väga võimalik. Samas on ka võimalik, et mängusaalid muutuvad pigem seltskondlikeks peokohtadeks, mitte niivõrd hasartmängupaikadeks. Võib-olla ongi 21. sajand aeg, mil tuleks hasartmängud tõsta internetti – see võib osutuda kasulikuks nii mängijatele kui ka kasiinotöösturitele.

Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.