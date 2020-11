Mihkel Tiks, endine tippkorvpallur, nüüdne publitsist ja kirjanik – vahepeal ka kohalik poliitik Ida-Harjumaal – on ikka oma eksklusiivsete ettevõtmistega meedia huviorbiidis olnud. Viimati köitis üldsuse tähelepanu tema naasmine Krimmist ja abiellumine Ukraina kodaniku Marina Ponomarenkoga.

31. juuli Harju Elus oli Mihkel Tiksi ja tema kihlatuga pikem usutlus, mis lõppes nii: “Mihkel Tiks ütleb, et tema oma Eesti riigilt saadava 490-eurose pensioniga oleks Krimmis rikas välismaalane, sealne pension on vaid 150 eurot. Ometigi ta Krimmi tagasi ei taha, tahab oma elu edasi Eestis elada. Kuigi Krimmis tuleb veel ära käia – oma kinnisvara kuidagigi ära realiseerida. Marina Ponomarenko on saanud Siseministeeriumist “humaansetel kaalutlustel” Eestis viisavaba elamisloa 90 päevaks. Selle aja jooksul peavad nad Mihkel Tiksiga abielluma, et siis juba ajutise elamisloa taotlus sisse anda.”

Mis on selle nelja kuuga vahepeal juhtunud? Kas “humaansetel kaalutlustel” antud viisavaba elamisluba on pikendatud ajutiseks? Või elab Marina Eestis mingitel teistel alustel? Kuuldavasti olete abiellunud?

Pärast meie abiellumist 7. oktoobril sai Marina Eestis viibimiseks D-tüüpi viisa aastase kehtivusega, mille jooksul peame jõudma hankida talle ajutise elamisloa. Just täna (kolmapäeval, 18.11 – toim.) saabus meile Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri piirivalvebüroo piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse erimenetlusgrupi peaeksperdi korraldus saata neile fotodega jutustus meie tutvumise, varasemate kohtumiste, ühiste reiside ja Marina edasiste elamise ja töötamise plaanide kohta Eestis seoses meie poolt sisseantud elamisloa taotluse menetlemisega.

Kas kannate nüüd ühist perekonnanime?

Marina saab Tiksiks alles siis, kui ta ükskord uuesti Ukrainasse sõidab ja seal endale uue perekonnanimega passi hangib. Enne seda peame eestikeelse A4 formaadis paberilehe, mis meile Tallinna perekonnaseisuametist abielutunnistusena anti, laskma tõlkida ukraina keelde ja notariaalselt kinnitama. Abielu välismaalasega on paras bürokraatlik kadalipp.

Ilma suure armastuseta ei tasu seda ette võtta.

Kas Marina on Eestis ka tööd leidnud, õppides samal ajal eesti keelt?

Marinal ei ole lubatud Eestis töötada enne elamisloa saamist. Grupiviisilisest eesti keele õppimisest oleme pandeemia tõttu hoidunud. Iga päev õpime mõningaid eestikeelseid sõnu ja väljendeid, jutustan talle meie ajaloost ja kultuurist. Marina eristab juba Toompea lossis asuvat riigikogu Stenbocki majas istuvast valitsusest ja presidendi asukohast Kadriorus. Sageli arutleme erinevuste üle riigi toimimises meil ja neil. Ukraina NSV ja Eesti NSV olid küll koos ühes impeeriumis, kuid poliitiliselt ja õiguskultuurilt erineme kardinaalselt. Suurem osa Ukrainast ei omanud 1920–1940 iseseisvat riiki, mistõttu nõukogude mentaliteedi väljajuurimine on läinud ukrainlastel väga visalt.

Kas oled Krimmis ära käinud, realiseerinud oma kinnisvara?

Krimm kui annekteeritud territoorium on eurooplastele suletud nagu muugi Venemaa praegu. Pesitseme Marinaga Suurpea sõjaväelinnakus, kus võtame ka jõulud ja uue aasta vastu. Loodame vaktsiinile, piiride avanemisele ja Krimmi maja rahaks tegemisele järgmisel aastal.

Kuidas lähevad Sinu kinnisvaraasjad Eestis oleva kinnisvara, isa taluga?

Kohtuistung, millest lootsin pärast aastast venimist viimaks lahendust lükkus kaheks kuuks edasi, sest vastaspoole advokaat kahtlustas endal koroonanakkust ja palus istungi edasilükkamist. Kohtunik nõustus selle taotlusega.

Kas oled Eestis ka tööd leidnud või mille muuga sisustad päevi, kirjutad mõnd uut romaani?

Hommikupoolikuid täidab mitmesugune vaimutöö. Näiteks üritan süveneda juriidilisse abrakadabrasse, mille alusel mu kodukülas Kolgakülas suleti põline vallatee, nii et 94-aastane vanainimene peab oma postkasti juurde elektriarve järele minema poolekilomeetrise ringiga. Südapäeval käin ära mere ääres tervisekuuril (Suurpea kailt saab kähku üleni vette kasta). Pärastlõunat jalutame Marinaga metsas, kui ei pea sõitma Loksale süüa ostma. Pärispea poolsaarel ringiliikuva(te) karu(de) käpajälgi leida ja metskitsi näha on päris meeldiv ajaviide. Õhtuti loeme ja vaatame filme. Igav ei ole veel hakanud.

Kas Marinal koduigatsust pole tekkinud?

(Raputab pead.) Ta tütred on täiskasvanud, seetõttu igatseb ta ainult oma pisikeste koerte järele. Kuid neid ma olen tal lubanud alles siis ära tuua, kui kodutallu tagasi saan. Loodetavasti läheb koertele elamisloa saamine lihtsamini.