Andrus Nilisk, kas jäite Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juhina läinud aastaga rahule? Kas suutsite sõitjatele aasta alguses antud lubadustest kinni pidada?

Suures pildis võin rahule jääda: ühistransport töötab ja mitte halvasti. Alustasime läinud aastal mitmel suunal uute hangetega, tulid uued bussid, muutusid vedajad. Kindlasti on piirkondi ja detaile, mis vajavad muudatusi ja lihvimist. Me proovime tühje lubadusi mitte anda, sest need tekitavad inimestes hiljem pahameelt. Pigem räägime asjadest, mis puudutavad sõitjatele pakutava teenuse muutusi ja saavad ka ellu viidud.

Kuidas mõjutas sõitjate ja transpordikeskuse toimetulekut aasta lõpus toimunud hinnaralli?

Ma ei saa öelda, et hinnatõusud väga oleks üllatanud, arvestades sellega, kuidas pandeemia alguses riigid ennast järjest lukku panid.

Loomulikult lõid sisendhinnad valusasti vedajaid ja eks siin tuleb mõelda ja võib-olla täiendada ka hanketingimusi, et olla tulevikus sellisteks muudatusteks rohkem ette valmistatud.

Kas lepingupartnerid-operaatorfirmad täitsid lepingulisi kohustusi?

Lepingupartnereid saab ainult kiita, nad on teinud väga head tööd. Loomulikult juhtub kõigil äpardusi, kuid selliseid juhtumeid, mis ühistranspordi mainet kahjustaks, ei ole esinenud.

Millised olid läinud aasta suurimad kordaminekud?

Kordaminekuks pean esmajoones seda, et tagasime stabiilse teenuse olenemata pandeemiast ja ühistranspordi kasutamise vähenemisest.

Rõõmu tegi ka hea koostöö omavalitsuste ja vedajatega. Vähetähtis pole uute hangete edukas käivitumine.

Kordaminekuks pean ka vedajate koostööd Andrei Zevakiniga, mille tulemusel valmisid septembrikuu alguseks noortele suunatud videoklipid, mida näidati sotsiaalmeediakanalites ja Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse kodulehel. Klipid õpetavad, kuidas siseneda bussi tõukerattaga; kuidas kasutada väljumiseks STOP-nuppu; kuidas teha ennast peatuses bussijuhile nähtavaks; kuidas siseneda ja reisida koos lemmikloomaga ühistranspordis; kuidas valideerida enda sõiduõigus. Kõik need klipid muudavad reisimise reisijasõbralikumaks ja ohutumaks.

Muutsite aasta keskel ka bussi sisenemise ja väljumise korda. Miks?

Alates maikuust muutus bussidesse sisenemise ja väljumise kord. Kui varem sisenesid ja väljusid sõitjad esiuksest, siis uue korra järgi saab siseneda esimesest ja väljuda tagumisest uksest kõigis bussides, millel on rohkem kui üks uks. Ühest küljest ajendas muudatust tegema pandeemia, et vähendada sõitjate kontakte, teisalt, et kiirendada peatuse läbimise aega, mis suures pildis peaks vähendama kogu reisiaega.

Mis võinuks aga läinud aastal paremini minna?

Jätkuvalt pean tagasilöögiks ministri palju kiidetud tasuta ühistransporti, mille tulemusel kommertsliinid järjest lõpetavad oma tegevuse ning teenuse tagamise surve kandub üle riigi rahastatavale teenusele. 2021. aasta alguses lõpetas Jüri-Aruküla piirkonnas teenindamise OÜ Vilandert ja aasta lõpus Lohusalu piirkonnas Estonian Lines. Kuna inimesed vajavad teenust, siis Jüri-Aruküla piirkonna me lahendasime kehtima hakanud uue lõuna suuna hankega.

Lohusalu piirkonna muudatustega, mis hakkavad kehtima alates 1.02.2022, me alles tegeleme. Täpsem info selle kohta on üleval Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse kodulehel alates jaanuarikuu kolmandast nädalast.

Kahju on sellest, et poliitikud jagavad katteta lubadusi ja lootusi, mille tulemusel peame aastal 2022 vähendama kogu pakutavat teenust 2% ulatuses, kuna riigil raha ei jätku.

Mida prognoosite alanud aastaks – kas piletihinnad kallinevad, kas ootate riigi toetuse kasvu ühistranspordile, kas on tulemas mõned uued liinid, kas mõned liinid kaovad?

Alates 1. jaanuarist kehtestasime avalikele kaugliinidele kõikidele sõitjagruppidele piletihinnad, tasuta saavad sõita edaspidi need, kellele kohaldub seadusest tulenev tasuta sõidu õigus.

Mida ütlete reisijatele?

Mida saab paremini teha – ühistransporditeenuse üheks osapooleks on sõitja, kelle kohustus on sõiduõiguse registreerimine ja bussis oleva turvavarustuse kasutamine. Me kõik tahame saada paremat (sagedasemaid väljumisi, kiiremaid ühendusi jne) ühistransporditeenust ja õnnelikult ning tervelt sihtkohta jõuda, seetõttu head sõitjad, valideerige alati oma sõit ning kinnitage bussis turvavöö!

Bussiliinide muudatused, mis ootavad sõitjaid selle aasta jooksul

Alates 01.01 kehtestasime avalikele kaugliinidele kõikidele sõitjagruppidele piletihinnad, tasuta saavad sõita edaspidi need, kellele kohaldub seadusest tulenev tasuta sõidu õigus.

Alates 01.02 on lääne suunal Lohusalu, Vääna ja Sõrve piirkonnas (Harku vald, Lääne-Harku vald) suuremad ümberkorraldused, nende põhjustest oli juba juttu.

Juunist planeerime ümberkorraldusi Jõelähtme ja Kuusalu vallas, kus on muudatusi oodata Kaberneeme, Salmistu ja Kuusalu piirkonnas.

Täpsematest plaanidest on veel vara rääkida, kuna eeltööd alles käivad.

Läbiviimisel on Harju maakonna edela suuna (Kiili, Saku, Saue, Habaja piirkond) riigihange. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis uus avaliku teenindamise leping peaks hakkama kehtima alates 01.10.2022. Oleme uude hankesse planeerinud täiendavat töömahtu seoses Kurna piirkonna arenguga.

Liinil 191 on sel aastal planeeritud liikumistee muudatus, kus Pärnu maantee asemel hakkab buss sõitma äsja avatud Topi ristist Sauele viiva tee kaudu. Hetkel on muudatused töös.

Kõik muudatused toimuvad olemasolevate liinide ja töömahtude arvelt, sest täiendavaid vahendeid napib.

Alates juunikuust käivitub Viimsi valla siseliinide teenindamiseks uus kaheksa-aastane hankeperiood. Samas tegeleme Lääne-Harju ja Anija valla siseliinide riigihangete ettevalmistamisega, et leida sinna uued teenindajad alates 01.09.2022.