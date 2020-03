Mida teha keraamiliste plaatide ülejäägiga?

Keraamilisi plaate ostes ja paigaldades on tihti paratamatus see, et mingi kogus soetatud plaate jääb üle ning neile kasutuse leidmine võib tunduda võimatuna. Oleme kogunud kokku viis kõige põnevamat kasutusviisid keraamiliste plaatide jääkidele, mis on omapärased ja vägagi lihtsalt teostatavad.

Enne kui tormad oma ülejääke prügikasti viima, kaalu järgnevaid põnevaid DIY (do it yourself) lahendusi, mis ei nõua mingisuguseid lisaoskusi!

Väiksemate keraamiliste plaatide alla saab liimida õigeks suuruseks lõigatud korktahvli tükid, luues neist sel viisil stiilsed tassialuses. Keraamiline plaat on kuuma- ja kriimustuskindel, mis teeb sellest vägagi vastupidava tassialuse. Sobilikud on kõik värvid ning kujundid, vaata ainult, et sinu lemmik kruus mahuks peale! Suuremaid tükke saab kasutada ka kuumaalusena, millele asetatud pottidest ja pannidest roogi serveerida.

2) Külmkapi magnetid.

Äärmiselt kiire ja lihtne ettevõtmine, lisaks keraamiliste plaatide jäägile on vaja on vaid magneteid ja liimi! Geniaalne lahendus on valgeid plaate kasutada ka tahvlina või märkmete tegemiseks, sest markeri eemaldus keraamiliselt pinnalt on väga lihtne. Selline ettevõtmine on põnev ka lastele, kes oma soovide järgi magneteid värvida ning kujundada saavad, sassi minnes saab lihtsalt uuesti alustada!

Sarnaselt eelmisele lahendusele, saab keraamiliste plaatide jääke kasutada ka stiilsete ja omapäraste majanumbrite valmistamisel. Vaja on vaid värvi, mis keraamilisele plaadile püsima jääks ning oleks vastupidav ka õuetingimustes. Selline stiil sobib eriti hästi just maakodudesse ja suvilatesse.

4) Plaaditud kapiuks.

See on meie üks lemmikutest lahendustest. Sellist projekti on eriti lihtne läbi viia, kui üle on jäänud mosaiikplaati, mis on võrgule kinnitatud. Võrgu saab lõigata sobivaks suuruseks ning kinnitada seejärel soovitud kapiuksele. Tulemuseks väga unikaalne lahendus, mille sugust juba iga päev ei kohta. Lisaks kapiustele saab selliselt kaunistada ka teisi pindu, lähenege loominguliselt!

5) Plaaditud kandik.

Veidi keerukam lahendus kui eelmine, aga siiski vägagi efektne! Sellise lahenduse teostamiseks on vaja lisaks liimile ja eelnevalt soetatud kandikule ka vuugitäidet, millega plaatide vahed vastupidavalt ja veekindlalt täita. Õnneks müüakse vuugitäiteid ka väikestes kogustes, mis on sellist tüüpi projekti jaoks sobilikud. Selline lahendus muudab kandiku põhja ka kuuma ning veekindlaks, mis teeb selle omakorda palju vastupidavamaks.

Jääke taaskasutades säästad nii loodust kui ka rahakotti, millele lisaks lood ka omapäraseid ning kauakestvaid lahendusi oma koju. Kas tead veel mõningaid põnevaid kasutusviise keraamiliste plaatide jääkidele? Oma ideedest võid julgelt kirjutada artikli koostanud Home Concept sisustussalongile, mille valikust leiad nii keraamilised plaadid kui ka vannitoamööbli igale maitsele.

Loodame, et avastasite enda jaoks sellest artiklist midagi põnevat, mida tulevikus ette võtta!