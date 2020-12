Talv on käes ja ilmad on muutumas järjest külmemaks ja süngemaks, mis tähendab, et paratamatult hakkavad inimesed viibima rohkem aega kodudes. Lisaks sellele on järjest populaarsemaks muutumas ka kodukontori võimalus. Samuti on populaarsemaks muutumas toiduainete koju tellimine ja ka teenusepakkujate arv suureneb, ehk siis inimestel polegi enam otseselt vaja kodust lahkuda. Mida aga teha, et kodus nelja seina vahel igav ei hakkaks?

Õppige midagi uut

Esimene soovitus on enese harimine. Internet on lõputult suur ja täis põnevaid koolitusi ja veebikursusi. Näiteks pakub Coursera veebileht tasuta kursusi paljudes erinevates valdkondades, näiteks turunduses, finantsmaailmas, infotehnoloogias ja psühholoogias. Kui suudate õpingud edukalt lõpetada, saate endale diplomi või isegi ametliku kraadi. Lisaks Courselale pakuvad tasuta kursusi internetis mitmed USA suurimad ülikoolid, näiteks nagu Harvard, Yale ja Stanford. Yale Open Courseware lehele on üles laetud täispikad videod loengutest, mis tekitavad tunde, nagu oleksid ise klassis kohapeal.

Enese harimise alla saame liigitada ka raamatute lugemise. Olgu selleks siis harivad inimsuhete ja äriteemalised raamatud või hoopis huvitavad elulood ja ajalooteosed. Kui ei suuda otsustada, mida lugeda, siis Rahva Raamatus on väga lihtne filtreerida raamatuid populaarsuse ja mitmete muude parameetrite järgi. Paljud teosed on saadaval ka läbi e-raamatukogu, mis teeb lugemise eriti mugavaks. Muidugi on võimalik lugemise asemel vaadata ka liikuvat pilti. Siis tasuks suund võtta Netflixi või Youtube poole, kust leiab samuti ülipõnevaid dokumentaale ja tõsielul põhinevaid filme.

Mängige mänge

Sõltuvalt vanusest, on üks lõbusamaid viise ajaveetmiseks videomängud. Äsja välja tulnud Playstation 5 on niivõrd populaarne, et kõik poed on tühjaks ostetud ja ostusoovi puhul tuleb konsool ette tellida. Samuti on mängude valik tänapäeval nii suur, et midagi leidub nii noorematele kui vanematele. Kui videomängud ei tule välja või lihtsalt ei meeldi, siis on jõuluaeg ka parim aeg perega maha istuda ja lauamänge mängida. Olgu selleks siis vana hea Monopoly, Alias või hoopis midagi uut ja põnevat.

Kui aga pead end videomängude ja lauamängude jaoks liiga vanaks, siis on üheks variandiks pöörata pilgud kasiinomängude ja spordiennustuse poole, mis on Eestis viimastel aastatel järjest populaarsemaks muutunud. Seda näitab ka järjest suurem kasiinoreklaamide ja teenuspakkujate arv. Õnneks on olemas veebilehti, kes teevad erinevate mängusaitide vahel valimise väga lihtsaks põhjaliku ja objektiivse analüüsi põhjal. Kasiino boonused, usaldusväärsus ja turvalisus on kõige olulisemad kriteeriumid mängukoha valimisel. Lisaks pokkerile ja slotimängudele saab tänapäeva modernses maailmas mängida Blackjacki, ruletti ja kõiki teisi populaarseid mänge koos live diileritega veebikaamera vahendusel. Kindlasti tuleb hasartmänge võtta kui meelelahutust, mitte raha teenimise viisi ja ainult mängida selle summaga, mida olete valmis kaotama.

Tehke trenni

Trenni tegemiseks ei pea ostma kallist jõusaalikaarti või minema välja külma kätte jooksma. Kodusteks treeninguteks ei ole vaja muud kui joogamatti, kummilinte, paari hantlit ning enda keharaskust. Kui hantlitest ei piisa, siis saab kasutada ka partneri keharaskust. Myfitness on näiteks loonud fantastilised videotreeningute seeriad, et kõik huvilised saaksid kodustes tingimustes trenni teha.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks, internetist leiab midagi absoluutselt igale tujule ja maitsele. Kindlasti on kodus kõige populaarsemateks tegevusteks laisklemine, krõpsude söömine, filmide vaatamine ja mängude mängimine, kuid vahel tasuks aega pühendada ka trenni tegemisele ja just enese harimisele, sest tänapäeval on nii palju põnevaid kursusi lihtsalt paari kliki kaugusel.