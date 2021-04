Mõnda aega tagasi kuulusid desinfitseerimisvahendid enamike inimeste jaoks valdkonda, millest teati kas väga vähe või üldse mitte. Keerulistel aegadel liigub palju segast ja ebatäpset informatsiooni ning desovahenditeks peetakse tihti tooteid, millel puuduvad vastavad sertifikaadid ja efektiivsus.

Kuidas teha vahet lihtsalt puhastusvahendil ja spetsiaalsel desinfitseerimisvedelikul ning miks on desinfitseerimistoimingud nii olulised?

Miks on desinfitseerimine oluline?

Regulaarne puutepindade puhastamine on vähemalt sama oluline kui maski kandmise kohustus või muud vajalikud abinõud. Salakaval viirus ei levi ainult õhus piisknakkusena või kokkupuutel haigestunud inimesega. RNA tüüpi viirushaigused, mille hulka kuulub ka Covid-19, võivad kinnituda ja püsida pikalt ka erinevatel pindadel.

Kriis.ee andmetel suudab viirus elujõulisena püsida kuni 72 tundi ja on sel ajal võimeline edukalt nakatama kõiki elusorganisme.

Tõhus desinfitseerimisvahend on tähtsal kohal, et viia nakatumise võimalused miinimumini ning desoainete kasutamisest on kujunenud üks koroonaviiruse vastase võitluse alustalasid. Pindade desinfitseerimine on nakkusliku leviku tõkestamiseks sama oluline kui isikukaitsevahendite kasutamine ja inimestevaheliste kontaktide vähendamine.

Regulaarselt tuleks puhastada kõiki pindu, mida kasutatakse sagedasti, näiteks ukselingid, liftinupud, lülitid, käsipuud, lauad jne.

Spetsiaalne desinfitseerimisvahend pole tõhus ainult koroonaviiruse vastu. Mitmekülgse toimeainega lahus hävitab ka mitmeid muid haigusetekitajaid, näiteks baktereid ja seeni.

Kas iga puhastusvahend on desinfitseerimisvahend?

Tänaseks on nii isikukaitsevahendite kui puhastusainete turul pakkumine jõudnud nõudlusele järele ning valik on muutunud väga kirjuks. Desovahendiks ei sobi mitte iga puhastusaine, sest lihtsamad neist ei sisalda piisavas koguses etanooli, mis on viiruse hävitamiseks vajalik.

Samuti on saadaval palju tooteid, mida võib küll liigitada puhastusvahendite kategooriasse, ent mille põhieesmärk on pelgalt mustuse eemaldamine.

Tarbija jaoks muutub ülevaade lihtsamaks, kui liigitada puhastusvahendid kaheks. Ühel pool on vahendid, mis sobivad pindade tavapäraseks puhastamiseks tolmust ja mustusest, ning teisel need, mis on mõeldud spetsiaalselt pindade regulaarseks desinfitseerimiseks, et hävitada baktereid ja teisi haigustekitajaid.

Kuidas spetsiaalne puhastusvahend ära tunda?

Efektiivse vahendi otsimisel on kõige kindlam pöörata tähelepanu toote koostisele. Terviseamet on välja toonud info selle kohta, millised ained ja meetmed koroonaviiruse vastu töötavad. Erinevate koroonaviiruste vastu on tõhusad antimikroobsed ained, näiteks 70% etanool ja teised piiritusepõhised puhastusvahendid, mille vähemalt üheminutilisel toimel viirus hävineb.

Pindade jaoks mõeldud desinfitseerimisvahend on kiire, 30-sekundilise toimeajaga ja vähemalt 70% etanoolil põhinev vedelik, mis hävitab viiruseid, seeni ja bakteriaalseid nakkusetekitajaid.

Vahend sobib kõigile pindadele, mis taluvad alkoholisisaldusega ainet, kuid selle kasutamisel võiksid olemas olla ka isikukaitsevahendid. Kaitsekinnaste ja maski kasutamine on mõistlik. Tasub silmas pidada, et vahend ei sobi oma toimeaine tõttu käte desinfitseerimiseks.

Desinfitseerimisvahendite soetamisel on kõige mugavam pöörduda ettevõtete poole, kellel on kogemused ning kes oskavad jagada nõu kasutusnõuete kohta.

Milliseid pindu tuleks desoainega puhastada?

Terviseamet on koostanud soovitusliku juhendi pindade puhastamise ja desinfitseerimise kohta. Kõige olulisem on märgata, milliseid pindu kõige enam puudutatakse. Tihti kasutatavate pindade regulaarne puhastus tagab, et viiruse eluvõimalused ja potentsiaal nakatada oleksid võimalikult madalad.

Reeglina on sellisteks kohtadeks ukselingid, erinevad lülitid, tualettruumi ja vannitoa pinnad, lauad ning toolid. Tähelepanu tuleks pöörata ka ühiskasutuses olevatele esemetele, nagu erinev kontoritehnika, printerid, telefonid. Kaubanduses kindlasti ka tooted, millega kliendid iga päev kokku puutuvad.

Ohutuse tagamiseks tuleks neid pindu puhastada ideaaljuhul 2–4 tunni tagant. Puhastusaine toimeaeg on kiire, olenevalt tootest 30 sekundit kuni minut ning puhastatav pind ei vaja eraldi loputamist.

Kuna õhus püsib viirus vähe aega, ei ole õhu desinfitseerimine vajalik, samuti ei vaja seinad ja lagi niivõrd suurt tähelepanu.

Kas desinfitseerimisaine on pindadele ja nahale ohutu?

Pindadele mõeldud desinfitseerimisvahendid ei ole ette nähtud kätepuhastuseks ning pikaajalist kokkupuudet nahaga tuleks vältida. Spetsiaalse puhastusvahendiga ümberkäimisel tuleks alati tutvuda kasutusjuhendiga ning kasutada isikukaitsevahendeid.

Enamik etanoolipõhiseid desinfitseerimisvahendeid on pindadele ohutud ja ei kahjusta neid. Tegu on siiski keemilise ainega, mis võib ärritada nahka ja umbses ruumis ka hingamisteid. Kinnaste ja näomaski kandmine vähendavad oluliselt võimalust ärrituseks ja on ka lisakaitseks viiruse eest.

Desinfitseerimine on koroonaviiruse leviku tõkestamisel äärmiselt oluline tegevus. Efektiivse toimeainega vahendid ja regulaarne pindade puhastus aitavad tagada, et püsiksime terved ja hoitud.

