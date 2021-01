Energiavaldkond on enamikule inimestele võõras ning segadusttekitav, mistõttu hindavad paljud korteriühistud head partnerit, kes võtaks mõtlemise ning vajalike tööde teostamise enda peale.

Mitmekülgne energiapartner ei müü ainult elektrit ega gaasi, vaid pakub ka erinevaid teenuseid, mis on kliendile energiavaldkonnas olulised: alates elektrisüsteemi kontrollimisest ja uuendamisest, vajalike elektritööde tegemisest kuni energiasäästlike lahenduste pakkumiseni.

Üheks suurimaks veaks, mida korteriühistud kipuvad tegema, on pealiskaudne suhtumine elektrisüsteemi hooldamisse. Elektrisüsteemid ei ole igavesed. Neil on omadus ajas väsida, mistõttu tuleb neid kontrollida, katsetada ja analüüsida ning vajadusel puhastada, pingutada või uuendada.

Sageli jääb tähelepanuta seadusepügal, et kui hoone elektrisüsteemi peakaitse ületab 100 amprit, on kohustuslik sõlmida kirjalik leping käidukorraldajaga, kelle ülesanne on elektrisüsteemil silma peal hoida.

Käiduteenuse peamine eesmärk on tagada elektrisüsteemi ohutu kasutamine ja tõrgeteta toimimine. Selleks peab elektrisüsteemi eest vastutav isik ehk käidukorraldaja analüüsima, milliseid tegevusi on vaja süsteemis teha ja kuidas süsteemi kasutamist korraldada, et süsteem ohutu oleks.

Käidukorraldus ei ole oma olemuselt väga keeruline. Kuigi see teenus on seaduste, aktide ja standarditega väga hästi reguleeritud, on turul tihti näha olukordi, kus klient ei tea, mida teenuselt oodata ja käidukorraldaja ei täida samas ka talle pandud kohustusi. Seetõttu on eriti oluline valida partner, keda saab kindlalt usaldada, et tööd ei oleks tehtud poolikult.

Uued energialahendused toovad rahalise säästu

Eesti Energia pakub oma klientidele lisaks professionaalsetele elektritöödele ka mitmeid uusi energiateenuseid, millest paljud võivad tuua märkimisväärset rahalist säästu või muud lisaväärtust. Näiteks on päikeseelektri turul olnud korralik buumiaeg.

Päikesepaneelidest saadaval kasul on mitu aspekti. Tarbides paneelidega toodetud elektrit, saab korteriühistu säästa võrgust ostetava elektri, võrgutasu ja maksude pealt. Tarbimisest üle jääva elektri saab börsihinnaga tagasi elektrivõrku müüa.

Päikesepaneelidest on abi kõikide tarvitite juures, mis töötavad elektrienergia jõul. Reeglina ühendatakse paneelid siiski ühistu üldelektri arvesti taha ja need aitavad katta ühistu üldtarbimist. Tavalise viiekordse kortermaja katusele mahub umbes 90 paneeli, millega on võimalik katta kogu üldelektri tarbimist nagu valgustus, elektriküte, turvasüsteemid jms.

See, kas majale saab paigaldada päikeseelektrijaama, sõltub mitmest asjaolust. Näiteks kortermaja vanus ei ole takistuseks, kui katusekonstruktsioon ja kandevõime on paigaldamiseks sobivas seisukorras.

Samuti ei ole paneelide paigaldamise eelduseks maja renoveerimine ja soojustamine. Mõlema investeeringu tasuvust võib käsitleda eraldi. Suurima võidu ja parima energiaklassi saavutab korteriühistu mõlemat varianti kombineerides ning täpsema ekspertiisi tegemisel saab soovi korral appi kutsuda Eesti Energia spetsialistid.

Investeeringut on võimalik finantseerida laenuga selliselt, et elektrikuludelt saadav rahaline võit katab ära aastased laenumaksed. Selleks tuleb leida sobiv kombinatsioon sissemakse suurusest, laenuperioodist ning krediidikulukuse määrast.

Et teada saada, missugune on konkreetsele korteriühistule optimaalne kogus päikesepaneele ning sobilik investeeringumaht, on soovitatav võtta ühendust Eesti Energia spetsialistidega. Nemad aitavad selgitada välja tehnilised võimalused ning teevad ka objektipõhise tasuvusarvutuse.

Valgusteenus

Kui päikesepaneelide rajamiseks otseselt ruumi või vajadust pole, pakub Eesti Energia ka valgusteenust, mis võimaldab kliendil vahetada ajale jalgu jäänud ning energiakulukad valgusallikad säästlikumate vastu, sealhulgas tegemata ise ühtegi investeeringut.

Sõltuvalt ehitise tüübist võivad valgustusega seotud kulud moodustada märkimisväärse osa igakuisest elektriarvest ning valides kaasaegsed valguslahendused, saab klient kohese elektrikulude kokkuhoiu.

Kogu vahetuse kulu koos uute valgusallikate maksumusega ja vanade utiliseerimisega teeb Eesti Energia ning kliendi kanda jääb vaid igakuine teenustasu kokkulepitud lepinguperioodi vältel. Pärast lepinguperioodi lõppu kuuluvad paigaldatud valgusallikad kliendile.

Kõiki teenuseid ning projekte planeeritakse kliendiga koos, et pakutav lahendus vastaks võimalikult täpselt konkreetse hoone vajadustele. Igale projektile eelneb põhjalik analüüs, mis lähtub spetsiifilistest vajadusest ning olukordadest. Vaid nii saame anda oma panuse, et energiatarbimine oleks veelgi säästlikum, lihtsam ja ohutum.

Müüt: Eestis pole päikesepaneelide jaoks piisavalt päikest

Kuigi päikesepaneelide paigaldamine on Eestis hoogu kogumas, käib sellega paraku endiselt kaasas palju müüte. Vastupidiselt levinud arvamusele on Eestis aastane päikesekiirguse energiahulk umbes sama suur kui Saksamaal, samas on tänu jahedamale temperatuurile Eestis paneelide tootlikkus veidi kõrgem.

Päikeseelekter on loodussäästlik ning kuna pikemas plaanis ennustatakse võrgust tuleva elektri hinna kasvu, pole tänase, pisut kallima päikeseelektri hinna juures mõtet investeeringu võimalust automaatselt kõrvale heita.