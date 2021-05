Autosid on võimalik täiendada väga paljude erinevate lisade ning funktsioonidega. Raske on aga otsustada, mida valida, kui ei tea, mis on üldse valikus.

Üheks võimaluseks on küsida sõpradelt ja perelt, mis lisavidinatega nad on rahul ja mida soovivad, et ei oleks soetanud. Või lugeda läbi see artikkel. Siit saate hea ülevaate turul leiduvast ning võite mõelda, mida teil endal vaja võib minna.

Kaks asja, ilma milleta ei saa

Alustame dokumendimaailmast. Liikluskindlustus on kohustuslik, ent kaskokindlustus vabatahtlik. Vabatahtlikkusest hoolimata tasub kaaluda selle soetamist. Nimelt katab kaskokindlustus auto remondikulud ka siis, kui satute näiteks avariisse, milles olete ise süüdi. Lisaks tuleb kasko appi olukordades, kus kahju tekitaja pole teada või on probleemide põhjustajaks erinevad loodusjõud. See on üks lisa, mida enamasti loodetakse mitte kasutada, aga kui vaja, olete selle olemasolu eest tänulik.

Palju rohkem on aga lisasid, mida kasutate iga kord, kui autosse istute. Enamikul on olemas igapäevaelus asendamatuks kujunenud nutitelefonid ning on loogiline tahta, et telefon ja auto omavahel koostööd teeksid. Appi tuleb sinihamba ühendus ehk Bluetooth. Ja kuigi tänapäevastel nutitelefonidel on Bluetooth reeglina olemas, ei pruugi autodega sama olla. Lahenduseks on Bluetooth võimekuse lisamine konverteri abil. Konverter paigutatakse sigaretisüütajasse ning ühendus auto ja telefoni vahel ongi loodud! Nüüd saate kasutada auto helisüsteemi kas muusika kuulamiseks või ka käed-vaba kõnede tegemiseks.

Need külmad-külmad ilmad

Külmemal aastaajal on kõige tüütumaks osaks külmkapiks muutunud auto. Mõnikord muutub auto piisavalt soojaks alles siis, kui olete juba sihtkohta kohale jõudnud. Jah, osad mudelid pakuvad kaugkäivitust, ent kaugeltki mitte kõik. Sel juhul on lahenduseks auto eelsoojendussüsteem. Eelsoojenduse saab tööle panna käivituskella, taimeri või juhtpuldi abil ning selliselt on salong juba sõitu alustades sobiva temperatuuriga. Eriti tähtis on see lisa väikelastega peredele.

Sooja salongi armastajatele on teisigi häid lisasid. Näiteks roolisoojendus – unustage ära jääkülm rool, mis sunnib kindaid kasutama. Või istmesoojendus – tõeliselt luksuslik lisamugavus, mis muudab ka külmad hommikud tunduvalt talutavamaks.

Suurem sõidumugavus

Kes on kord juba püsikiirusehoidjat kasutanud, need enam ilma sõita ei taha. Peamiselt eemaldab see ohu, et ületate kogemata kiirust.

Püsikiirusehoidja abil hoiab auto ise oma tempot etteantu juures või reguleerib vastavalt vajadusele. See tähendab, et tõusust üles minnes lisab auto kiirust, langustel aga vähendab. Eriti kasulik on see neile, kes sõidavad pikemaid vahemaid.

Parkimisanduri abil saab auto ilma mingi mureta pargitud ka kitsamates oludes või kui nähtavus on mingil põhjusel takistatud. Lisaks parkimisprotsessi kiirendamisele, tõstab parkimisabi parkimise ohutust. Võite valida displeiga, helisignaalidega või ka mõlema variandiga mudeli.

Alati ei ole vaja igapäevaelu jaoks soetada suure pagasiruumiga autot. Küll aga võib lisaruumi vaja minna siis, kui on minek pikemale reisile ning autosse peavad ära mahtuma nii reisisellid kui ka kogu varustus. Lahenduseks on katuseboks. Katuseboksi paigaldamine ning ka eemaldamine on väga lihtne, ent tuleb järgida, et oleksid olemas kõik vajalikud vahendid. Katuseboks kinnitatakse katuseraamile ning katuseraam omakorda reelingutele. Reelingud võivad juba olemas olla või on vaja need juurde soetada.

Vahet pole, millisest lisast jutt, vali see, mida ka päriselt vaja läheb. Nii mõnedki võivad olla kallid, aga kui neid regulaarselt kasutada, tasub ost end ära.