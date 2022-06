Millised on solar valgustite eelised

Kui teil on aias mõned päikesepaistelised kohad, mida soovite öösel valgustada, siis on hea idee kaaluda solar valgustite kasutamist. esialgne Esialgne kulu valgustite ostmiseks aitab tegelikult pikemas perspektiivis säästa energiakulusid, kuna solar valgustid laevad end päeva jooksul päikesest saadava energia abil. Lisaks ei kaasne valgustite paigaldamisega erinevad juhtmestiku paigaldamise ja vedamisega seonduvad kulud, kuna solar valgustid ei vaja toitekaablit ega toiteallikat, mis võimaldab nende kasutamist väga erinevates kohtades, ka seal kus puudub isegi elektriühendus.

Kuidas toimivad päikeseenergial töötavad solar valgustid?

Aias, terrassil, majaõmbruses ja mujalgi kasutamiseks sobiva solar valgustid on väikesed tuled, millele on paigaldatud väike päikesepaneel, mis salvestab päevasel ajal päikeseenergia ja õhtusel ajal, kui juba pimeneb hakkavad lambid automaatselt tööle ja valgustavad aeda päeva jooksul paneelis salvestunud energia toel. Iga valgusti peal on üks või kaks väikest energiat salvestavat elementi, muudavad energia hiljem kasutatavaks. Nendes väikestes valgustites kasutatakse päikeseenergiat aku laadimiseks. Kui päike loojub, registreerib fotoresistor valguse puudumise ja lülitab LED valgustuse sisse ja päeval päikeseenergiaga laetud aku hakkab tööle, tagades valgustatud aia kuni päikesetõusuni ja seda ilma igasuguse elektri kuluta.

Kui kaua kestavad aeda paigutatud solar valgustid?

Soojal päikesepaistelisel päeval, kui solar valgustid on päikeseenergia kogumiseks aeda paigutatud, saavutavad akud üsna kiiresti maksimaalse laetuse. Laetud aku kestab tavaliselt 12–15 tundi, mille jooksul lamp püsib sisse lülitatud ja valgustab ümbritsevat ala. Väiksemat tüüpi sular valgusti vajab päeva jooksul tavaliselt kaheksa tundi päikesevalgust, et täielikult laadida. Pilvine päev või valguse kohale liikuv vari võib takistada akuda täis laadimist ja piirata valgustusaega öösel. Samuti võib talvel olla raske täislaadimist saavutada.

Solar valgustite planeerimine ja paigaldamine

Solar valgustite paigaldamine on palju kiirem ja lihtsam kui traditsiooniliste aias kasutamiseks mõeldud valgustite paigaldamine ja kasutamine. Iga solar valgusti on pakendis valmis kasutamiseks ning ei vaja eelnevat ettevalmistust, see tuleb lihtsalt pakendist välja võtta ja lihtsalt torgata aias sobivas kohas maa sisse sinna. Valgusti küljes on spetsiaalne vai, mis muudab selle paigaldamise

mulda mugavaks. Päikesepaneeliga solar valgustite paigaldamine on lihtne, kuid enne nende paigaldamist peaks olema läbi mõeldud, millisesse kohta ja kui palju valgusteid on soov paigaldada. Tuleks veenduda, et valitud asukoht saab päeva jooksul piisavalt päikesevalgust. Arvestada tuleks ka sellega kuidas varjud langevad ja et lõuna suunas asetatud valgustid saavad kõige rohkem päikesevalgust.