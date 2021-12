Pühadeaeg on käes ja enam pole jäänud kaua aega päevani, mil jõulutaat uksele koputab. Aga mida kingikotti panna? Jagame sinuga viit ideed, mida lastele tänavusteks jõuludeks kinkida.

Lego on lahe ja hariv mänguasi

Legosid ei ole kunagi liiga palju! Tegemist on ühe nutikaima ja universaalseima mänguga, mis on välja mõeldud. Miks? Põhjuseid on palju: esiteks on see mäng kohandatav erinevatele vanuseastmetele ja isegi väga väikesed lapsed saavad Legoga mängida. Rääkimata suurematest lastest või isegi täiskasvanutest, kes samuti hea meelega nuputavad ja panevad erinevaid Lego kombinatsioone kokku. Teiseks on tegemist mänguga, mis arendab lapse oskuseid ja seda tõeliselt mängulisel teel. Lego on iga lapsevanema unistuste mäng: hariv ja lõbus, samuti saab kindel olla, et kui Lego juba lapse kätte satub, siis tegevust jätkub väga pikaks ajaks.

Raamatud viivad lapse võlumaale

Lugemine ei ole küll kõikide laste lemmiktegevus, aga üks tõeliselt põnev ja kaasahaarav teos võib seda muuta. Suuremale lapsele tasub kinkida kindlasti mõne osa „Harry Potteri“ või „Videviku“ sarjast. Vastavalt lapse vanusele on võimalik ka noorematele leida põnevaid raamatuid, mis on samal ajal nii harivad kui ka seiklusrikkad.

Kingi emotsioone ja elamusi

Alati ei pea asju kinkima, selle asemel võib kinkida ühiseid tegevusi või midagi, mida on laps tükk aega ihanud proovida. Olgu selleks siis uue hobiga alustamine, mõne teemapargi külastamine või midagi muud. Samuti tuleb talvest kõik võtta ja nii kaua, kui on õues mõnus valge lumi, saab minna kogu perega näiteks kelgukoerte matkale. See on hea tegevus kõigile, samuti ka väga armas ajaveetmise võimalus. Kui sina ja sinu pere ei armasta niivõrd palju talviseid tegevusi, siis Eestis on hulk häid spaasid ja veekeskuseid, mida külastada. Loodusesõbrad naudivad kindlasti aja veetmist mõnes õdusas metsamajas. Erinevad metsamajad leiab põnevate paikade lähedalt, mistõttu saab majutuse ühendada mõne huvitava tegevusega.

Uus nutitelefon

Lapsed veedavad kindlasti liiga palju aega ekraanide taga, aga nutitelefon on väga vajalik, et laps saaks enda sõpradega suhelda ja olla ka telefonikõne kaugusel sinust endast. Kui sinu lapse telefon on juba vana ja vajab ümbervahetamist, siis see sobib hästi jõulukingiks. Nutitelefon on kallim kingitus, kuid see-eest on tegemist väga praktilise esemega, mis kindlasti ära kulub. Uut telefoni valides ei pea soetama kõige kallimat mudelit – valik on niivõrd lai, et telefoni leiab väga erinevates hinnaklassides. Enam ei tasu ka seda karta, et odava telefoni kaamera on väga halva kvaliteediga või et aku ei pea üldse kaua vastu.

Soojad sokid ja kampsun

Hoia enda laps soojas ja kingi talle mugavad sokid ja kampsun, mida talvel kanda. Eriti soojad ja kvaliteetsed on kõik need tooted, mis on valmistatud villast. Soovitame eelistada meriinovilla, sest see on mõnus ja pehme ega torgi keha. Päris villast valmistatud riided on vastupidavad ja hoiavad sinu lapse kogu õues veedetud aja jooksul soojas, samuti püsivad need mitu aastat.

Ideede leidmiseks loe veel Kaup24 laste jõulukinkide ostujuhist.