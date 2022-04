Biopuhasti on nagu isiklik reoveepuhastusjaam – enamik biopuhasteid toimib reovee õhustamise põhimõttel. Seega peavad puhastis olema õhutussüsteemid, et mikroorganismid, mis lagundavad reovees olevaid orgaanilisi aineid, saaks eluks vajalikku hapnikku ja puhastustulemus oleks maksimaalne.

Miks puhastustulemus nii oluline on? Sest reovee käitlemisel tuleb jälgida, et saasteaineid ei satuks pinna- ega põhjavette. Sealt ka kaevuvette, mis on üldjuhul joogivee allikaks. NB! Biopuhastiga on tegemist juhul, kui bioloogiline puhastus toimub enne reovee imbväljakusse juhtimist, vastasel juhul on tegemist septikuga.

Iga toode, mida biopuhasti nime all müüakse, pole biopuhasti

Biopuhastil peab olema Euroopa Liidus kohustuslik CE-märgis ning see peab olema läbinud kõik vajalikud laborikatsed, eelkõige puhastusefektiivsuse mõõtmise.

Efektiivsemad biopuhastid töötlevad puhastusprotsessis tekkinud aktiivmuda ja heljumit uuesti, pumbates selle tagasi eelmisesse kambrisse ja puhastusprotsessi uuesti käivitades.

Puhasti korpus peaks olema tugevast polüetüleen PE-plastist. PE-plastist korpuse eeliseks on selle vastupidavus ja tugevus, võrreldes klaasplastist ja rotovalust valmistatud puhastitega. HDPE-plast on vastupidav ja inertne materjal, ei erita loodusesse kemikaale. Peale selle on PE-plast ka taaskasutatav. Tasub eelistada ühtse korpusega puhasteid, kus kõik ühendused on kokku keevitatud.

Biopuhasti ostmisel lähtu vajadusest

Esiteks tuleb selgeks teha, kui palju vett majapidamises kulub, et soetada vajaliku suurusega biopuhasti. See on oluline, sest iga puhasti on ette nähtud töötama kindlas koormusvahemikus.

Näiteks kui osta 2000-liitrise päevase puhastusvõimega puhasti, kuid veetarbimine on 600 liitrit päevas, ei saa seade töötada piisava efektiivsusega.

Sageli ei tea inimesed, kui palju nad täpselt vett tarbivad, kuid õige mahuga puhasti valimiseks on see vajalik. Sellepärast oleks mõistlik enne puhasti ostmist paigaldada veearvesti. See aitab selgitada, kui palju vett kulub ning ühtlasi saab kiirelt tuvastada muid tarbimisanomaaliaid, mis võib majasisesest veetorustiku lekkest märku anda.

Pipelife’i Ecolife’i biopuhastite valikus on kolm suurust:

• BioC5 – kuni 5-liikmelisele majapidamisele,

• BioC9 – kuni 9-liikmelisele majapidamisele,

• BioC15 – kuni 15-liikmelisele majapidamisele.

Hooldusnõuded

Biopuhastit tuleb tühjendada korra aastas, teostada elektritoite kontroll ning seadme kaevus oleva filtri kontroll ja puhastus. Seega tuleb seade paigaldada sellisesse kohta, kus reoveepaakauto seda tühjendada saab.

Tavalise kodukeemiaga saab biopuhasti hakkama, kuid kuna puhastis elab mikroorganisme, tuleb agressiivse kodukeemiaga igal juhul ettevaatlik olla. Kanalisatsiooni ei tohi kindlasti visata ravimeid, eriti antibiootikume.

NB! Juhul, kui oled valinud oma reovee kohtkäitluseks biopuhasti, tuleb enne ehituse algust hankida vajalik kohaliku omavalitsuse kooskõlastus.

Ecolife’i biopuhastid

• CE märgistus vastavalt EN 12566-3.

• Kõrge puhastusefektiivsuse tagab kolmekambriline puhastussüsteem.

• Kompaktsed Ecolife’i biopuhastid on saadaval kolmes eri suuruses: BioC5, BioC9 ja BioC15.

• Tugev PE-plastist topeltseinaga korpus.

• Keskkonnasäästlik lahendus.

• Toodetud Eestis.