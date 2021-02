18. veebruaril avab Kadaka Konverentside sarjas “Tervise teerajad” isiksuspõhise taimeravi maailma taimetark Irje Karjus.

Praktilises loengus “Isiksuspõhine taimeravi ehk taimede sõnumid” tuleb jutuks, kuidas ravitseda ennast ja oma peret, võttes seejuures arvesse igaühe isikupära. Isikliku ravimtaime ja taimekoosluse leidmisel võetakse arvesse nii sünnielementi ja -kuupäeva kui ka probleemide olemusesi. Nii selgitatakse, milliseid taimerohte peaks kasutama ning miks ja kuidas üldse toimivad ravimtaimed.

Ka Kadaka Konverentside koolituste koordinaator Leelo Lehtla ootab õhinaga üritust: “Irje pikk ja mitmekülgne kogemus ravimtaimede alal on kindlasti hea allikas meie kõigi teadmiste rikastamiseks, aidates mõista, kuidas oma tervist paremini toetada – eriti praegusel külmal talvisel ajal.”

Irje Karjus õpetab taimekunsti ja sellega seotud õppeaineid oma koolis Herbaticum. Eluaegse ettevõtjana pani Irje suure kirega aluse Eesti esimesele turismikülale Metsamoori Perepargile ning 100% eestimaisel toorainel põhinevale loodustoodete ettevõttele Tervise Kodu. Ta on olnud seotud veel mitmete ettevõtmistega ning kirjutanud 13 taimemaailma ja inimloomuse energeetikat selgitavat raamatut.

Irje hariduskäik on olnud mitmekesine: ta on õppinud nii keeleteadust ja folkloori, näitejuhtimist kui ka maaelu arengut ülikoolides Eestis ja Iirimaal ning täiendanud ennast Ameerikas, Rootsis, Saksamaal ja Soomes, mh ka Tampere Homöopaatia Akadeemias. Oma tegevustes väärtustab Irje koostööna sündinud loomisjõudu ning lähenemist ettevõtlusele vaimu, hinge ja ego sünergias.

Eesti keeles toimuv loeng kestab orienteeruvalt 2,5 tundi. Pääsmeid hinnaga 25 eurot saab lunastada Fientast või Piletilevi müügipunktidest (lisandub vahendustasu). Loeng toimub veebiülekandena ja vastavalt kehtestatud piirangutele ka füüsiliselt Kadaka Konverentsides (Kadaka tee 4, Tallinn). Kohapeal on võimalused käte pesemiseks ja desinfitseerimiseks, saadaval on kaitsemaskid.

Kadaka Konverentside “Tervise teerajad” on koolitussari, mis aitab erinevate alade spetsialistide juhendamisel leida oma tõde tervislikust elust. Veebruari lõpetavad jooga ja refleksoloogia alused (Holger Oidjärv, 25. ja 27.02), märtsi alguses aga saab kuulda selja tervisest (Anne Tipner-Torn, 06.03) ja harjumuste muutmisest (Siret Saarsalu, 11.03).

Kadaka Konverentsid on uus konverentsikeskus Tallinnas – Kristiine, Mustamäe ja Haabersti piiril. Modernses hoones on avarad ruumid, mida on huvilistel võimalik oma eriilmelisteks sündmusteks rentida.

Lisainfo Leelo Lehtla, koolituste koordinaator, +372 5668 5919, leelo@kadakakonverentsid.ee

