Naat, nõges, võilill – aiapidajatele on need taimed pinnuks silmas, igas halvas on aga midagi head, kõik kolm on väga vitamiinirikkad ja kasulikud.

Metsas ringi liikudes leiab peaaegu igal sammul loodusande, mis inimese organismile midagi juurde annavad. Praegusel ajal leidub juba nii marju, seeni, kui ka taimi, mida talveks varuda. Vitamiinid, mets ja taimed on lõputu oaas, mida avastada ja selle kohta on lademetes nii teaduslikku infot kui ka pärimuslikku materjali. Otseloomulikult avardab silmi looduses viibimine, pidev katsetamine ja ise kogemine kõige rohkem.

Mustikad sisaldavad antioksüdante, aitavad turgutada ajutegevust ning on abiks seedimisele ja veresoonkonnale.

Pohlad, rahvakeeli palukad peidavad endas inimese organismi toimimiseks hädavajalikke elemente. Sarnaselt mustikale aitab pohl seedehäirete korral; leevendab hästi ka külmetust, palavikku ja kõrget vererõhku. Pohlalehtedest ning -vartest tasub teha teed, mis aitab ravida põletikke.

Murakaid soovitatakse tarvitada pärast antibiootikumikuuri, et mikrofloora taastumist toetada. Murakalehtedest ja viljatupsudest valmistatud tee on abiks köha, põletiku ja soolevaevuste korral.

„Metsapoole maitsed – taimed ja toit“ raamatu autor Maret Allikas. Fotod Hele-Mai Alamaa

Tuntud taimed, mille väärtust ei teata

Põdrakanepit peetakse tänapäeval teeäärseks umbrohuks, vanasti tunti teda aga hoopis 99 haiguse ravijana. Rahvameditsiinis kasutatakse põdrakanepit peavalude, krampide ja unetuse vastu. Peale selle on põdrakanepitee sarnaselt palderjanile rahustav.

Ristik ei ole ainult silmale ilus vaadata, vaid sisaldab ka suurel hulgal C-vitamiini. Valge ristiku õitest valmistatud tee aitab reuma, külmetushaiguste ja ka mõne naistehaiguse vastu. Õienuttidest tehtud leotisega saab paistetusi alandada.

Angervaks aitab samuti paljude tervisehädade vastu. Peale oma magusa lõhna on see taim tuntud ka kui looduslik aspiriin, millest valmistatud teega saab alandada palavikku ja mis on abiks külmetushaiguste puhul. Viina- ja angervaksaõietinktuuriga määritakse kohti, mida vaevab närvivalu või reuma.

Taimetargad annavad nõu

„Tihti on nii, et ravitaime saab ühtlasi toiduks kasutada. Vahel aga ongi tegu vaid ravimtaimega, sellisel juhul ei tasuks seda tarvitada muul ajal, kui ei ole parajasti vaja keha turgutada. Harilik raudrohi on hea näide taimest, mis ei ole enamasti tuntud söögi-, küll aga ravimtaimena. Juba sulgjaid lehekesi saab tegelikult toiduks kasutada, praegu, südasuvisel õite ajal tasub õisi koguda.

Raudrohust tehtud kange tee aitab haigusteperioodil köha ja nohu vastu, aga ei tekita kuidagi sooje tundeid tema tihedamalt tarbimise osas. Tegelikult sobib ta väga hästi kokku tomatiga, ja salatitesse ning teistesse soolastesse toitudesse on ta lihtsalt imeline kaaslane.

Tugevamate toitude seedimisel aitab raudrohi seedeelundkonna tööle kaasa. Toidu kaunistamiseks ja hingekosutuseks sobib näiteks angervaks ja ristik ning igasugu marjad suurepäraselt!“ ütleb Maret Allikas, „Metsapoole maitsed – taimed ja toit“ raamatu autor.

„Taimede maailm on nii avar ja tegelikult on väga suur osa taimi nii metsast, aasalt kui ka peenrast meile ühel või teisel viisil toetavad ja abiks, kui on oskus neid õigel ja meile vajalikul viisil kasutada. Taimed võivad olla toetavad väga mitme omadusega, alates sellest, et pakuvad meile silmailu, lõpetades oskuslikul tarvitamisel ka raskemate vaevuste leevendamise ja ravimisega. Kuna mets koosneb nii paljudest kihtidest, siis võib alustada seentest ja samblikest, lõpetada puudega – pea kõigil on omadusi, mis ühel või teisel viisil meie heaolu toetavad,“ lisab taime- ja toiduentusiast Gea Valner.

Õige aeg koriluseks

„Metsa tasub minna absoluutselt igal ajal. Ja korjata seda taime osa, millises tema vägi parasjagu kõige suurem on. Õitsemiste ajal tasuks korjata õisi, enne õitsemist varsi ja lehti, kui taim veel võrsuma pole hakanud, siis juuri ning talvisel ajal näiteks puu kooreosa. Ja otseloomulikult taime vilju siis, kui need küpsed on.

Algatuseks võiks appi võtta mõne lihtsama taimeteatmiku, mis sind raamatukoguriiulis või poeletil kõige rohkem kõnetab, ja siis end selle järgi natuke kurssi viia. Taimemaailm on tõesti nii suur ja lai, et kuskilt tuleb lihtsalt pihta hakata. Praegusel ajal on loodus suuresti õite päralt – kuninganna on imeline angervaks, aga muidugi õitseb ka imeilus põdrakanep, aasristik, naistepuna. Tulemas on kanada kuldvits ja soolikarohi, rääkimata veel mitmest teisest taimest, mida korjata ning esialgu ehk kõige lihtsamal viisil kuivatada ning talveks varuda,“ ütleb Gea.

Hoiusta hästi, et annid püsiks

„Kõiki taimi saab kuivatada ja ka sügavkülmutada, fermenteerimine on väga hea viis pikalt säilitada. Kuivatatuna pane taimed klaaspurkidesse ja pimedasse, külmutades sulge pakendid hoolikalt õhukindlalt. Nii säilib kogu headus oluliselt kauem. Kogu mõistlikult ja kasuta hoolega, jaga sõpradele või kingi ära. Võta ainult nii palju, kui vajad, ära tarbi üle!“ annab Maret nõu.

„Kindlasti on oluline vähene töötlemine. Taimi on võimalik sügavkülmutada, kuivatada (nii loomulikul viisil kui ka kuivatis), soola või suhkruga purgis säilitada, alkoholiga ravitinktuure teha ning hapendamisel veel nende väärtust bakterikultuuri juurde lisades tõsta. Igal viisil on omad plussid-miinused ja tuleb kaaluda oma vajadusi ja võimalusi, mis parasjagu endale ja perele kõige olulisem kasutada on. Muidugi on tore panna kõik marjad sügavkülma ja suhkrut mitte lisada, aga vahel on ka keedetud magus-nostalgilisel maasikamoosil oma koht ja rõõm,“ lisab Gea.

Angervaksa-lavendlikakao lillejääga

Jooki võib tarbida igal aastaajal ‒ kombineeri eri taimedega ning säti joogi temperatuur vastavalt hooajale. Sobivad nii värsked kui ka kuivatatud õied. Valida saab joogi tummisust ja magusust.

Kogus kahele

400 ml kaera- või mandlipiima

2‒4 spl toorkakaod või mahekakaopulbrit

väike peotäis angervaksaõisi

ca 5 lavendliõit või natuke kuivatatud lavendliõisi

maitse järgi mett

lillejääkuubikuid (lisa jää tegemisel kuubikutesse metsikuid õisi, näiteks põdrakanep, aaskannike, aasristik, meelespea raudrohuürt jpm)

Tee nii:

vala piim potti, lisa kohe taimed ja kakao. Kakao omadused suurel kuumutamisel vähenevad, mistõttu saad valida, kui kuumaks kakaol minna lased, küll aga peaks jook kergelt aurama hakkama. Seejärel jäta jook kaane alla umbes 15 minutiks seisma. Kurna ning lisa sobivas koguses mett. Kuuma ilma korral jahuta veel lillejääga ning naudi!