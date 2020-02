T-spetsialist Ruth Kana on Seedrite koolitustel käinud juba üle kümne aasta, aga leiab ikka põhjust minna. „Sest feng šhuist on kasu igapäevaelus,“ leiab ta. Sellelgi koolitusel oli ta kohal, võttis Janno Seedrilt vastu uusaastaõnnitluse.

T-spetsialist Ruth Kana on Seedrite koolitustel käinud juba üle kümne aasta, aga leiab ikka põhjust minna. „Sest feng šhuist on kasu igapäevaelus,“ leiab ta. Sellelgi koolitusel oli ta kohal, võttis Janno Seedrilt vastu uusaastaõnnitluse.

Laupäeval, 24. jaanuaril, algas Hiina Uus Aasta, mille sümboolset algust ka Eestis aina enam tähistatakse. Alljärgnev pärineb Eesti oma energiatundjatelt, oma „feng shui teadjainimestelt“, Siret ja Janno Seedrilt, kes sel puhul oma loengutega mitmel pool Eestimaal esinesid.

Ees ootav roti aasta, täpsemalt yang metallroti aasta on uue, 12 aastat kestva tsükli algus. See on plaanide seadmise aasta. Et need plaanid ei ole lühiajalised, vaid lähevad läbi 12 aasta, siis tuleb sihte eriti hoolega seada. Ei tohi mõelda lühiajaliselt, näiteks kuue kuuga miljonäriks. Tuleb mõelda ja eesmärke seada tosina aasta taha: ehitan maja; kaitsen doktorikraadi; tulen olümpiavõitjaks. Ainult suurelt mõeldes saavad plaanid teoks. Kui mitte need kõige suuremad plaanid, siis natuke pisemad. Aga saavad teoks.

Sellel aastal energiaväljad muutuvad oluliselt. See tähendab, et see aasta toob kaasa ka kriise, ehk ülemaailmse majanduslangusegi – zodiaagimärgid näitavad seda. Aga kriise ei tohi karta. Hiina keeles on kriisil kaks tähendust: hukkumine ja uue algus. Kriisis tuleb endas lahti lasta iganenu, äraelanu, tuleb laadida ennast uue energiaga. Nii kõneles sajakonnale kokkutulnud huvilisele Janno Seeder Rahvusraamatukogu saalis. Siret Seeder kutsus seejärel inimesi laua äärde, kus igaüks sai kotikese, kuhu tuli riputada soola. Et sool imab kõik endasse, siis tuli mõelda mida keegi tahab soolaga endast ära saata. Ja kotikese suu kõvasi kinni siduda. Nii võtsid Seedrid kõik halva endaga kaasa, et inimesed uude tsüklisse puhtana siseneks.

Matemaatiline filosoofia

Loomi, mille nime aastad kannavad, on kokku 12 (rott, härg, tiiger, jänes/kass, draakon, madu, hobune, lammas/kits, ahv, kukk, koer, siga). Erinevaid energiakandjaid aga viis (tuli, maa, metall,vesi, puu). Iga energiakandja annab erinevale loomale/aastale isesuguse energia. Numbrid pentagrammi tippudes tähistavad aga sünniaasta viimast numbrit. Nii on näiteks 1966. aastal sündinud hobune puuhobune, käesoleval aastal sündinud inimene aga metallrott. Esimene number pentagrammis tähendab „yangi“ ja on tugevam, teine number tähendab „ in“-i ja on nõrgem. Nii et alanud aasta on väga tugevalt roti mõjutuse all. See kordub nii iga 60. aasta tagant. Eelmine yang roti aasta oli 1960.

„Minu käest on palju küsitud, kas ma ise usun seda, mida kõnelen,“ väljus Janno Seeder Hiina zodiaagimärgi süsteemist isiklikuks muutudes. „See on mõtetu küsimus. Öö ja päev ju vahelduvad, aastaajad vahelduvad, aastad vahetuvad – mis mõtet on siis küsida, kas ma usun sellesse. Vaheldumine on lihtsalt fakt, matemaatiline filosoofia. Nii on ka majanduses – tõusud ja langused ju eksisteerivad. Ja nii on ka energiatega looduses ja inimeste vahel – kord on üht liiki energia tugevam, siis teistsugune energia.

Metallroti aasta üldised tendentsid.

Kokku tõid välja Seedrid välja 21 tendentsi, mis seda aastat iseloomustab:

Keskne teema on tulevik, sündmused ei ole sujuvad, õhus on kriis, mida vajame muutusteks; otsi uusi lähenemisviise ja võimalusi, edu ootab neid, kellel on selge plaan ja arengustrateegia, kannatlikkus ja oskus oodata; inimesed võivad oma otsingutes kergesti konflikti sattuda, vägivaldseks muutuda; edu ootab läbirääkijaid.

Rott on uudishimulik, see aasta on hea aasta uurimistöödeks , ka spionaažiks, teadmiste omandamiseks; ole tähelepanelik, aga ära lasku vaidlustesse.

Sõjaväelased osalevad mitmetel sündmustel; hästi läheb ilu- ja meelelahutsutööstusel.

Aasta on küll abiellumise aasta, aga see aasta ei ole suunatud lastele ; metalli energiast lähtuvalt on liiklusõnnetuste oht kõrge; roti aasta soosib reisimist ja kõike, mis on seotud enesetäiendamsega.

Ürituse lõpus sai iga osaleja kirjutada oma soovid, pista ümbrikusse, kleepida kinni ja usldada koolitajatele, kes soovid ära põletavad ja sedaviisi saadavad need maailma. Et maailm muutuks selliseks, nagu soovija soovib.