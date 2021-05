Esmaspäeval, 17. mail lõppes mesilaspere toetuse (TARU) taotluste vastuvõtt, kokku taotles toetust 1957 mesinikku 38 082 mesilasperele; 2021. aastal on toetuse maksmiseks eraldatud 800 000 eurot.

Juba kolmandat aastat sai põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametist (PRIA) taotleda mesilaspere toetust. Kui eelmisel aastal oli taotlejaid kokku 1434, siis sel aastal on taotluse esitanud 523 mesinikku rohkem. Taotletud mesilasperede arv on võrreldes eelmise aastaga suurenenud 7445 võrra, teatas PRIA.

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska sõnul teeb rõõmu, et taotlejate arv on sel aastal eriti jõudsalt suurenenud ning ka taotletud mesilasperede arv on jätkuvalt kasvutrendis. Kõige rohkem taotlejaid oli Harjumaal, aga kõige suurem mesilasperede arv, kellele TARU toetust taotleti, oli Lääne-Virumaal.

Toetust makstakse riigieelarves ettenähtud vahenditest. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks.