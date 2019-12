Mesi on kasulik ja tervislik!

Kes meist ei teaks, et mesi on ülikasulik, kuna omab bakterite-, viiruste- ja seentevastast toimet. Mesi on tulvil antioksüdante, seedimist soodustavaid kasulikke ensüüme ja mikroelemente, mis toetavad immuunsüsteemi ja teevad kehale pai.

Mesi on väga maitsev, aga ka tervisele tõeliselt kasulik kooslus, mille täpset retsepti ei tea keegi. Teada on aga fakt, et üks tilgake mett on ühe mesilase elutöö. Inimesed on mesilaste elutööd hinnanud ja mett erineval moel tarvitanud juba viimased 2500 aastat.

Tänapäeval aga – ajal mil turul liigub igasugust mett ja ka mee nime all olevat meesarnast kaupa, tasub hoolikalt valida, kust mett osta! Meie mesitarud on enamjaolt eraldatud kohtades, kus peab kasutama elektrikarjuseid, et karud ei saaks tarusid lõhkuda.

Peres pidas mesilasi vanaisa, siis isa ja nüüd on järg minu käes. Aastate jooksul on natuke hakanud tekkima arusaam mesilaste elust. Mitte keegi maailmas ei tea kõike mesilastest, mitte keegi ei saa ka ilmselt päris meistriks sellel alal.

Seetõttu nagu nimigi ütleb – Meemeistri Mesi, on see tegelikkuses kättesaamatu eesmärk, mille poole püüelda. Kuna mee tootmine ei ole põhitegevus ja kogu mesilastega seonduva teeb ära üks inimene, siis ei ole ka tootevalik liialt suur, rõhk on kvaliteedil. Meie valikust võid leida oma vaieldamatu lemmiku nii kasulikkuse kui ka maitse osas!

