Kaheksa aastat Rae valla hariduse peaspetsialistina töötanud Marju Randlepp oli üks neljast õnnelikust, keda möödunud aasta detsembris Harjumaa teenetemärgiga tunnustati. Tunnustamisel märgiti ära Randlepa organiseeritud mentorikoolitust Rae valla õpetajatele.

Ehkki Rae vallast on saanud Randlepa kodu, on ta juured hoopis Ida-Virumaal Kohtla-Järve linnas. Bakalaureuse- ja magistrikraadi omandas ta Tallinna pedagoogikaülikoolist.

Kas ei tekkinud mõtet Ida-Virumaale tagasi minna? “Kui ülikool sai läbi, siis ma tegelesin Kanada noorsoovahetuse programmiga, mida tehti koostöös Ida-Virumaaga. Kolm-neli kuud olid kanadalased Sillamäel ja Jõhvis, ülejäänud kolm-neli kuud sealsed noored Kanadas,” meenutab Randlepp.

Järgnevalt töötas tarmukas naine konsultatsioonifirmas Inscape Koolitus OÜ ning koordineeris keelekümbluskeskuses koolide ja lasteaedade arendustegevust. “See oli enne, kui ma lastega neljaks aastaks koju jäin,” räägib ta.

Rae valda

Mis ikkagi tõi tööle Rae valda? “Ma juba elasin Rae vallas. Kuna mul olid väikesed lapsed ja ma ei tahtnud iga päev veeta tunde autoga sõites, siis ma otsisin kodulähedast töökohta,” selgitab ta.

“Teiselt poolt ka see, et kui vahepeal on olnud pikk paus sees, siis on hea alustada midagi uut. Oli konkurss Rae valla hariduse peaspetsialisti ametikohale ja ma kandideerisin,” ütleb Randlepp.

Teate, et just tema ongi osutunud valituks, sai naine 2012. aasta jõulude järel. “Esimese asjana ma olin sunnitud viima end kurssi kogu selle õigusaktide maailmaga – eelnõude ettevalmistused, korraldused, määrused –, millega ma ei olnud oma eelnevas tööelus otseselt kokku puutunud,” naerab ta.

Kohe tulid ka tutvumised koolide ja lasteaedade juhtidega, et seda võrgustikku hoida ja arendada. Kaheksa aasta eest oli Rae vallas neli kooli ja seitse lasteaeda. Praegu on koole kuus, lasteaedu lausa 12.

Ka praegu õpib üle 300 Rae valla noore mujal gümnaasiumis, peamiselt Tallinnas.

Randlepa hariduse peaspetsialistiks olemise ajal on Rae valda rajatud Järveküla kool ja Kindluse kool, samuti Aruheina lasteaed, Järveküla lasteaed, Lagedi lasteaed, Leerimäe lasteaed ja Võsukese lasteaed.

2021. aasta hariduskuludeks eraldab Rae vald kokku 32 487 065 eurot, mida on 8,9 protsenti enam kui möödunud aastal. Et valla rahvastik kasvab tempoga tuhat inimest aastas, kulub näiteks Kindluse kooli jätkutöödeks 2,3 miljonit eurot. Valla kolmeteistkümneda ehk Sõnajala lasteaia ehituseks on ette nähtud 2,1 miljonit eurot.

2023. aastal muutub Jüri gümnaasium põhikooliks seoses riigigümnaasiumi tulekuga. Randlepa sõnul riigigümnaasiumi 360 kohta ei ole piisav. Mis saab nendest, kes sinna ei mahu?

“Ka praegu õpib üle 300 Rae valla noore mujal gümnaasiumis, peamiselt Tallinnas ja valik pealinna gümnaasiumide kasuks tehakse kindlasti ka tulevikus. Samuti on võimalus, et riigigümnaasiumisse Jüris rajatakse tulevikus kohti juurde. Otsuseid veel ei ole, aga vajadus gümnaasiumikohtade juurdeloomiseks on olemas,” arvab ta.

Mentorikoolitus tõi tunnustuse

Kitsaskohti on teisigi. “Õpetajate ja tugispetsialistide leidmine on meie jaoks väga keeruline. Lisaks tavapärasele kaadrivoolavusele on meil õpetajaid pidevalt juurde vaja. Igal aastal värvatakse meie koolidesse 60–70 õpetajat. Me tahame, et need, kes siia tulevad, ka siia jäävad,” selgitab Randlepp.

Probleemi lahendamiseks kirjutas ta eelmise aasta jaanuaris riigi tugiteenuste keskusele mentorikoolituse projekti, mida Euroopa Sotsiaalfond ka rahaliselt toetas. Projekti esimeses etapis töötati välja “Mentorluse hea tava Rae valla haridusasutustes” ning sügisel septembrist detsembrini toimusid mentorikoolitused.

Mentorluse hea tava kohaselt määratakse vallas tööd alustavatele uutele õpetajatele mentorid, kes leitakse kogenud õpetajate seast. Projekti raames koolitati 19 mentorit. Projekti koolitaja ja konsultant oli Mari Nõmm Arengupartner OÜ-st.

Alates 2021. aastast finantseerib mentorikoolitust Rae vald, programmi laiendatakse lasteaedadele. “Projekti rahastusest oli olulisem see, et projekti kirjutamine andis võimaluse enda jaoks seda vajadust läbi mõelda ja koostöös koolidega lahendus välja töötada,” arvab Randlepp.

Edukas mentorikoolitus oli üks põhjuseid, miks Randleppa tunnustati Harjumaa teenetemärgiga. Koroona tõttu kodukontorist töökohustusi täitnud asjaosaline sai tunnustusest teada 15. detsembril vallamajast läbi astudes.

“Ma vaatasin, et Harjumaa Omavalitsuste Liit on mulle jõulukaardi saatnud, aga kui ma ümbriku lahti tegin, siis ma märkasin, et see ei olegi jõulukaart,” muheleb ta.

“Loomulikult oli see väga suur positiivne üllatus. Ma olin muidugi väga liigutatud,” ütleb Randlepp.

“See on väga suur au, suur au ja tunnustus. Ma väga tänan neid, kes mind esitasid,” lisab ta.

Marju Randlepa CV

• 1976 sündis Kohtla-Järvel

• 1983–1994 õpingud Kohtla-Järve 1. keskkoolis

• 1994–1998 bakalaureuseõpe infoteaduse alal Tallinna pedagoogikaülikoolis

• 1999–2001 Kanada noorsoovahetuse projektijuht

• 2001–2007 projektijuht konsultatsioonifirmas Inscape Koolitus OÜ

• 2002–2004 magistriõpe organisatsioonikäitumise alal Tallinna pedagoogikaülikoolis

• 2007–2009 ekspert ja juht keelekümbluskeskuses

• 2009–2013 lastega kodus

• 2013–… Rae valla hariduse peaspetsialist