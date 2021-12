Möödunud pühapäeval, kolmandal advendil, peeti Harku valla Vääna seltsimajas traditsioonilist jõululaata. Korraldajaks nagu ikka seltsimaja toimekas perenaine Annely Ruusmann ja külaseltsi juhatus.

„Seekord otsustasime teha arusaadavatel põhjustel tagasihoidlikuma, kui jõululaat varasematel aastatel olnud on,“ meenutab Annely Ruusmann korraldamist. Laadal osalemiseks registreerus paarkümmend väikeettevõtjat, kohale tuli 16.

„Eks ikka väike hirm oli, kas kohalikud käsitöömeistrid tulevad laadale, haigus on inimesed ära hirmutanud,“ kõneleb külaseltsi perenaine. Pinget ja konkurentsi pakkus seegi, et sel päeval toimusid mitmes paigas nii Harjumaal kui ka kaugemal teisedki jõululaadad.

Kohal oli 16 ettevõtjat

„Mina kaalusin tükk aega, kas minna oma disaintoodetega jõululaadale Võrru või kaubelda siin koduses Vääna külakojas,“ kõneles kunsti ja käsitööga tegeleva firma MoreArt OÜ omanik kunstnik Ülle Kruusoja. Lõpuks langes liisk kodukandi kasuks.

Tabasalu õpilasfirmat Dr!nk!t esindasid laadal Karl, Eliise, Keidy ja Kriss-Greete.

„Ei kahetse mitte üks põrm, et Võrru ei sõitnud – nii head müüki ja nii suurt huvi ostjate poolt pole ammu olnud,“ rääkis kunstnik oma käsitöö müügist. Ülle Kruusoja valmistab akrüülvärvidega valamise tehnikas erinevaid esemeid: jõulukaunistusi, kamee-ehteid, tassialuseid.

„Maalin voolavate akrüülvärvide või pintsliga pildi valmis, siis fotografeerin, edasi digiprint kangale, millest siis tulevad põlled, kleidid, rätikud – mis iganes. Või ostan lihtsamaid jõulukuuse ehteid ja valan üle akrüülvärviga, kaunistan pärlite ja siidpaeltega,“ tutvustas kunstnik oma tehnikaid, mille abil valmivad nii ainulaadsed jõuluehted kui ka kangad. Huvilistest ja ostjatest Morearti leti ees puudust ei olnud.

Kõrvalletis pakkusid Tabasalu õpilasfirmasse Dr!nk!t koondunud noored ettevõtjad, 11. klassi õpilased Karl, Eliise, Keidy ja Kriss-Greete oma toodangut: jahvatatud maitsekohvi. „Inimesed tunnevad meie toodangu vastu huvi küll,“ kinnitas Karl, lisades, et see pole neil mitte esimene laat oma kohvitoodangut pakkumas käia, iseennast ja oma õpilasfirmat tutvustada. Tulevastele ettevõtjatele kuluvad turunduskogemused ja suhtlus klientidega alati marjaks ära.

Palju ökotooteid

Mesinik Allan Liht oli väljas aga MÖM-silti kandvate meepurkidega. „MÖM – see on Metsik Öko Mesi,“ kinnitas kohalik mesinik, kelle mahemesila asub Liikva külas, aga tarud on laiali Harku valla erinevais paigus – Väänas, Naagel, Murastes –, kus on veel puhast loodust.

„Minu mesilased saastunud keskkonnast ega mürgitatud põldudelt mett ei korja,“ kõneles mesinik ostjaile. Et tema juttu usuti, seda kinnitas ostjate huvi.

Kunstnikust käsitöömeistri Ülle Kruusoja leti ees oli nii ostjaid kui ka uudistajaid. Fotod Ülo Russak

Kogu sillerdava suvepäikese oli koos ürtidega purkidesse-kottidesse pistnud Vääna külaseltsi liige Lili Püi. „Ravimtaimi ja ürte käin korjamas peamiselt Lõuna-Eestis, seal on loodus veel puhtam kui siin, Tallinna külje all,“ kinnitas taimetark huvilistele, pakkudes põdrakanepi, saialille, angervaksa, aga ka astelpaju ja saialille teepakikesi. „Ise korjan taimed, ise kuivatan, ise mõtlen erinevad segud välja ja siis pakendan,“ kõneles ettevõtja.

Tegevust ka pisimaile

Käsitsi valmistatud spinningulante, aga ka juuksekumme ja kinkekarpe pakkus laadalistele käsitöömeister Marju Rints. „Miks peaks tellima juuksekumme Hiinast, kui siit saab palju ilusamaid,“ imestas nii mõnigi laadaline. „Kõik on meie pere toodang – mees teeb spinningulante, mina valmistan juuksekumme,“ tutvustas kaupleja oma kaupa.

Käsitöömeister Ilona Tamm oli Vääna jõululaadal väljas esimest korda, pakkudes omavalmistatud toodangut: naiste öökleite, peleriine, kohvimütse, käekotte. „Kindlasti ei jää see mul siin viimaseks jõululaadaks,“ uskus müüja.

Õues külakoja taga üles seatud jõuluvana postkontoris askeldasid rõõmsasti aga pisimad. Vääna noortetoa eestvõttel said soovijad valmistada jõulupärgi, kaunistada piparkooke, panna posti aga ka üks soovidega kiri jõuluvanale. Nippe ja õpetussõnu jagas lastele Merilin Köörna.

„Tavaliselt oleme ka mõne ansambli kutsunud, kes aitaks meeleolu luua, aga seekord me ei tahtnud inimesi liigselt kokku meelitada,“ selgitas Annely Ruusmann.

Ka ilma muusikata oli Vääna seltsimaja tegevust täis, seda jagus kõigile ja kõikjale. Kõik soovijad said vajalikud kingid ostetud.

Jõulud võivad tulla.