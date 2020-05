Esmaspäeval, 25. mail paigaldasid töömehed Vääna-Jõesuu randa viiva kiviparkett-tee otsa punast riietuskabiini. Mahukat, märksa mahukamat kui tavalised standardmõõtu kabiinid.

“See on invakabiin, mõeldud ennekõike ratastoolis inimestele,” ütles töömehi juhendanud Harku valla vee-ettevõtte Strantum spetsialist Jaanus Härms. Lisades: “Aga loomulikult tohivad seda kasutada kõik, kellel tavalises kabiinis kitsas, näiteks kogukamad inimesed või lapseootel emad.”

Jaanus Härms invakabiini mahutavust proovimas. Fotod Ülo Russak

Strantum võttis Harku valla piiresse jäävate mererandade – Vääna-Jõesuu, Suurupi ja Tabasalu ranna – hooldamise oma mureks seitse aastat tagasi, määrates vastutajaks Jaanus Härmsi. Nende aastatega on rajatud parklast randa viiv kiviparkett, mis samuti võimaldab ratastooli kasutajail lihtsamini randa pääseda, ehitatud jõulinnak harrastussportlastele ja mänguväljakud lastele. Ka on rand varustatud erkoranžide toolidega. Eestimaa ilusaimast rannast on saanud atraktiivne suvituskoht kõigi jaoks, tulgu siia puhkaja või Hispaania kuulsast Costa del Solist, häbenema ei pea. Kui muidugi Starntum juht Meelis Härms suudaks ka ilmataadiga kokku mängida.

“Igal kevadel oleme ka rannaliiva läbi sõelunud, et klaasikillud või mis iganes liiva peitunu puhkajaid ei ähvardaks. Mõtlesime sel aastal sõelumise teha vahetult enne jaanipäeva ehk siis rannahooaja alguses,” täpsustab Härms.

Selleks ajaks ootab külalisi ka ranna linnapoolsem kohvik, jõe suudmes vanas vetelpäästejaamas olev kohvik on juba avatud. Nädalavahetuse õhtutel saavad puhkajad seal Eestimaa ilusaimat päikeseloojangut koos klaasikese veiniga nautida.