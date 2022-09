On teisipäev, 30. augusti keskpäev. Kooliaasta alguseni on jäänud veel loetud tunnid. Siis avanevad kooliuksed ja kõlavad koolikellad üle kogu Eestimaa. Ka oma esimesi õppureid vastu võtvas, tuttuues Saue riigigümnaasiumis (SRG).

Saue riigigümnaasiumi direktor Taavi Vilba ajab kooli avaras sööklas tõsisel teemal – seda on näha mehe näoilmest – juttu söökla juhtivpersonaliga. Küsimused lahendatud, tõuseb direktor ja suundub laia teisele korrusele viiva trepi poole. Kõlab laul. Noore direktori nägu läheb naerule: „Need on ju meie omad, 12. klassi poisid, kes avapäevaks harjutavad,“ rõõmustab ta nooruslikke tenoreid kuulates.

„Tegelikult on kõik korras,“ ütleb direktor oma kabinetis istet võttes. „On juba mõnda aega korras olnud. Maja sai õigel ajal valmis, mööbel ja muu õppetööks vajalik on olemas, koolipersonal, ka õpetajad, on olemas. Ja mis kõige tähtsam – õpilased ja õppekava on kah olemas,“ loeb Taavi Vilba üles kõik, mis koolitöö alustamiseks vajalik on.

Saue riigigümnaasiumi direktor Taavi Vilba kooli juhtmõtte taustal: meie anname suuna, raja valid sina!

Direktor Taavi Vilba

Taavi Vilba (36) asus SRG direktoriks poolteist aastat tagasi ehk ajal, mil kooli ehitus alles käis. Koolijuhikarastust oli noorel mehel siis juba kolm aastat Saku gümnaasiumi direktorina. Ka oli Taavi Vilba mitmes koolis töötanud kehalise kasvatuse õpetajana, olles varasemalt omandanud Tallinna ülikooli kehakultuuriteaduskonnas magistrikraadi.

„Esimene ülesanne SRG-s oli leida õppejuht,“ meenutab direktor esimesi päevi uues ametis. Õppejuht leitud, tuli leida personal, esmajoones õpetajad. Paralleelselt sellega tutvus ta ka valmiva hoonega.

„Mõne asja lasin ikka ringi teha. Näiteks muutsime natuke söökla kontseptsiooni, meil on vaja vahetunnis toitlustada ikka 180 last,“ kõneleb direktor. Nüüd on ta kindel, et kõik õpilased ka söönuks saavad. Tervislikult.

„Natuke seadsime ringi ka arvutiklasse, arvutilauad said suuremad, et oleks rohkem ruumi arvutitele ja õpilastele,“ räägib direktor ümberkorraldustest.

Füüsikaklassis, nagu enamikus teisteski klassides, on osa seinapinda klaa

Uus koolihoone

Ja ega ta rohkem oma kabinetis istuda maldagi – käes ju 12. tund, kas on ikka kõik valmis? Direktori silm on kuningas – vaja veel kõik üle vaadata. Ka ministeeriumi ja valla esindajad tulevad 31. augustil koolimaja pidulikult avama…

Uus koolihoone on moodne ja noortepärane. See hakkab silma juba sisenedes – valgusküllasesse avarasse fuajeesse pääseb korraga kahelt poolt, nii õuest kui ka tänavalt. Edasi viib lai trepp juba teisele korrusele jäävasse suurde ruumi.

„See on meie kooli aula, siin võivad toimuda kooli ühised kogunemised, näiteks aktused või kohtumised mentoritega,“ räägib direktor. Tavamõistes aula jaoks puuduvad ruumil küll heli summutavad uksed ja seinad, aga ega ühes moodsas koolis saagi kõike hinnata sõnaga „tava“.

Aulaga liitub avatud raamatukogu, mille riiulid küll alles ootavad raamatuid. „Meie nimetame seda ruumi küll rohkem õpikeskuseks, sest siin on ka õpikohad,“ räägib direktor.

Omaette ruum on välja ehitatud õpilasesindusele. See on kolmest küljest klaasseintega ruum, milles toimuvat varjutavad vaid kardinad. „Eks õpilasesindus pea ise otsustama, kas soovivad nii läbinähtavas keskkonnas toimetada,“ mõtiskleb Taavi Vilba. Õpilasesindus tuleb alles valida.

Oma auditooriumi on koolimajas saanud ka kunagine riigimees Jaan Teemant. „Tema elas ja tegutses siinkandis. Olgu tema mälestus siis ka uues koolis jäädvustatud,“ põhjendab direktor, miks kooli ruumikaim klass, kuhu mahub 120 inimest, just Jaan Teemanti nime sai.

Õpilasesinduse tegevus peab olema läbipaistev, sellepärast on nende ruumil ka klaasist seinad.

Meie anname suuna…

Sealsamas kõrval on aga seinal suur kiri: meie anname suuna, raja valid sina! „See on meie kooli moto,“ kõneleb direktor. Äraseletatult tähendab see, et SRG-s pole õppesuundi nagu väga paljudes teistes gümnaasiumides on humanitaar- või meedia- või reaalainekallak.

„Meil on moodulid. Õpilane saab valida eri moodulite vahel, Näiteks kehakultuurimoodul sisaldab kursuseid tervislikust toitumisest, liikumisest ja spordipsühholoogiast.“ kõneleb direktor õpilaste valikutest.

Sellel aastal alustab kooliteed Saue riigigümnaasiumis 330 õpilast. Täismajani, 540 õpilaseni, loodab kool jõuda 2024. õppeaasta alguseks.