Kuni 23. detsembrini saavad kõik mehed ühe tasuta rullmassaaži üle Eesti asuvates Beautiful Me kehasalongides.

Järjest rohkem on mehi, kes saavad aru, et ka nende keha lümfisüsteem töötab samamoodi, nagu naiste oma. Naised juba teavad, mida rullmassaaž teeb ning sajad tuhanded neist on Beautiful Me rullmassaaži head toimet kogenud. Arstid ja spetsialistid kinnitavad, et rullmassaaž paneb lümfisüsteemi tööle ning see omakorda käivitab hulganisti häid protsesse kehas. Sealhulgas tugevdab immuunsust.

Nüüd on aeg meestel kogeda seda salapäraselt head toimet. Ja ennekõike on see väga mõnusalt tõhus massaaž.

Beautiful Me lubab ka kõige tõsisema Eesti mehe skeptilise arvamuse rullmassaažist ümber lükata.

Selleks ei ole vaja teha muud kui broneerida aeg www.kehasalong.ee ja nautida 56-minutilist rullmassaaži.

Sõbratoas saab rullmassaaži nautida kahekesi kõrvuti asuvatel masinatel. See on hea võimalus minna koos kaaslase, sõbra, ema, isa või tuttavaga ja koos kasulikult aega veeta.

Selleks, et koos kõrvuti masinatele aeg broneerida, tehke mõlemale eraldi broneering – ÜKS valib masina PIRET ja TEINE valib masina KERTU. Need masinad asuvad sõbratoas kõrvuti kõikides Beautiful Me salongides.

Nüüd ei jää muud üle, kui valida üks sobilik aeg ühes kümnest salongis www.kehasalong.ee/broneeri

Vaata ka videot, mida mehed ja naised rullmassaažist arvavad.