Alates 16. juulist on jaekaubandusketi Maxima Eesti tegevjuhiks leedulane Edvinas Volkas, kes enne Eestisse tulekut töötas neli aastat Maxima tegevjuhina Bulgaarias. 40-aastane Volkas rääkis Harju Elule järgmist:

Andres Tohver: Millistes riikides Maxima praegu tegutseb?

Edvinas Volkas: Maxima tegutseb Balti riikides – Leedus, Lätis, Eestis –, aga ka Bulgaarias ja Poolas.

Kui paljudele inimestele Maxima tööd annab?

Eestis ligemale 5000-le, aga kõigis viies riigis kokku 75 000-le.

Millal Maxima Eestis tegevust alustas?

18 aastat tagasi alustasime poega Tartu linnas, toona T-Marketi kaubamärgi all. Esimene Maxima kaubamärgiga pood avas ostjatele uksed Tartus 27. mail 2004.

Kui palju on Maximal praegu Eestis poode?

Praegu on 81, aga need on erinevat tüüpi: väiksemad on Maxima X, keskmise suurusega Maxima XX ja hüpermarketid Maxima XXX kategoorias.

Sellel aastal alustasime kiiret ostlemist võimaldavate Maxima Express mugavus- ehk ekspresspoodide avamisega. Esimese sellise võite leida näiteks Tallinna vanalinnas Viru tänaval.

Keda peab Maxima Eestis oma peamisteks konkurentideks?

Eesti turg on täis võistlejaid. Meil ei ole siin ainult üks või kaks konkurenti, kõik võistlevad kõigiga – eesmärgiga olla tarbijatele eelistatuim ostkoht.

Kui suur on Maxima turuosa Eesti jaemüügist praegusel hetkel?

See on pisut alla 18 protsenti.

Miks peaks ostja teie arvates just Maxima poode külastama?

Esiteks, meil on garanteeritud parimad hinnad. Teiseks, me müüme oma Eesti poodides peamiselt Eesti toodangut ja suurendame edaspidi veelgi kohalike kaupade osakaalu. Kolmandaks, meie lahtiolekuajad ja asukohad üle Eesti on ühed parimad.

Milliste probleemidega on Maximal Eestis tegutsedes tulnud rinda pista?

Suurim probleem meie jaoks on mõistagi tööjõud. Tööjõudu on väga raske leida, tööjõudu on väga raske hoida. Me pingutame selle nimel palju. Pakume töötajatele sooja sööki, mitmesuguseid muid hüvesid ja soodustusi. Samuti me koolitame oma töötajaid, et nende oskusi tõsta, sealjuures ka parandada nende eesti keele oskust. Tööjõu leidmine ja hoidmine on suur väljakutse. Ma arvan, et see on kõikide kaubanduskettide probleem, mitte üksnes Maxima probleem.

Millised on Maxima plaanid Eestis järgmise viie aasta osas?

Loomulikult me tahame kasvada, kasvatada oma turuosa. Me soovime kasvatada Eesti inimeste teadlikkust oma brändist. Me soovime oma klientidele teha parimaid pakkumisi – et just Maxima oleks eelistatuid ostukoht.

Millal vahetavad iseteeninduskassad lõplikult välja müüjaga kassad?

See protsess ei toimu kiiresti. Võib-olla see protsess ei jõua kunagi lõpule. Osa elanikkonnast ei soovi kindlasti ka tulevikus osta iseteeninduskassa kaudu, vaid soovivad, et kassaaparaadi taga teenindaks neid inimene. Kindlasti jäävad osa müüjaga kassasid alles.

Kas te ei karda, et internetipoed meelitavad inimesed tavapoodidest ära?

Sugugi mitte. Konkurents on hea. Ei ole vahet, mislaadi konkurents see on. Internetimüük võtab üle teatud osa müügist, aga vaatame nüüd Inglismaad, kus internetimüügi osakaal on kõige suurem. Kui ma ei eksi, siis Inglismaal moodustab internetimüük pisut üle 20 protsendi kogumüügist ja see ei kasva enam kiiresti, olles ilmselt saavutanud oma loomuliku taseme.

Internetimüük mõistagi võtab üle teatud osa müügist, aga mitte lõviosa ja kindlasti mitte toiduainesektoris.