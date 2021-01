Koostöös Tallinna linnaga annetas Maxima 20 lauaarvutit Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidule. Arvutites on Windows 10 operatsioonisüsteem, seega on need kohe kasutamiseks valmis. Maxima lisas arvutite juurde ka uued klaviatuurid ja hiired ning paigaldas neile wifi adapterid.

Maxima Eesti tegevjuhi Edvinas Volkase sõnul annetades arvuteid soovib Maxima aidata lasterikaste perede lastel igapäevasest õppetööst osa võtta, et neil ei tekiks koolitöödes mahajäämust.

“Maxima jaoks on nii lasterikaste perede kui ka kõikide teiste toimetulek väga oluline. Tulenevalt Eesti inimeste ja leibkondade jätkuvast ebakindlusest tuleviku suhtes ja murest igapäevaste kulutuste üle, langetas Maxima käesoleva nädala alguses veelgi hindasid oma kauplustes. Oleme markeerinud märgisega “Odav Maxima Hind” 500 erinevat toodet, mille puhul garanteerime kõige odavama hinnaga ostukorvi Eestis,” lisas Edvinas Volkas.

“Kõigi laste hea haridus on meie tuleviku garantii. Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu peredes kasvab pea 2000 last. On ilmne, et distantsõpe jääb meie koolidesse vähemalt osaliselt alles kuni koroona vaktsineerimise lõpuni. Oleme Tallinna linnavalitsusele initsiatiivi ja Maximale abi eest väga tänulikud. Maxima annetatud arvutid teevad suurte perede lastel õppetöö kindlasti palju mugavamaks,” ütles Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu juhatuse liige Karl Laas.

Maxima on Lasterikaste Perede Liiduga teinud koostööd heategevuskampaania Inglipuu raames. Nimelt korraldab Maxima Eesti juba alates 2009. aastast heategevuskampaaniat Inglipuu, kus klientide abiga kogutakse aastavahetuse eel kingitusi vähekindlustatud ja lasterikaste perede lastele.

Koostöös linnade ja valdade sotsiaaltöötajatega koguti lõppenud aasta kampaania käigus Inglipuudele 1500 lapse jõuluunistused, neile lisandus 500 kingisoovi Eesti Lasterikaste Liidu peredest, milles kasvab neli või enam õde-venda. Kokku täideti 2020 aasta kampaaniaga 2064 lapse jõulusoov.

