Päästeamet, Keskkonnaamet ja Lääne-Harju vallavalitsus jätkavad rannikuäärte seiramist, et võimalikku lisareostust tuvastada ning korjetöödega jätkata kohe, kui selleks vajadus tekib.

„Kontrollkäikudel ulatuslikku reostust ei tuvastatud ning suure osa rannal hajali leidunud reostusetükkidest korjasid inspektorid juba kontrollkäikude ajal kokku. Vähesel määral reostust veel rannal leidub. Laborianalüüs kinnitas, et Lääne-Harju rannikule jõudnud reostus on seesama raske kütteõli, mis reostas Vormsi ja Hiiumaa rannikut,“ ütles Keskkonnaameti Harjumaa järelevalvebüroo juht Tarmo Tehva.

Keskkonnaamet kontrollis saabunud teadete põhjal rannaalasid Keibul, Alliklepal, Pedasel, Kurkse sadamas ja Paldiski lõunasadamas, Laulasmaal, Paldiski ning Türisalu panga all.

