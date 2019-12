Üks seitsmest, kellele Harjumaa Omavalitsuste Liidu otsusega teenetemärk antakse, on 47-aastane Marti Hääl. Otsuses rõhutatakse Hääle tulemuslikku tööd ettevõtluses, kohaliku elu edendamist ja vabatahtliku merepääste korraldamist.

Andres Tohver : Mida te ise oma tegevusest ettevõtluses esile tõsta sooviksite?

Marti Hääl: Olen siiralt üllatunud ja väga tänulik, et minu tegevust on märgatud. Ettevõtjana olen Harjumaal tegutsenud juba aastast 1990, kui käivitasime sõiduautode järelhaagiste tootmise, mida tuntakse nii kodus kui välisturgudel eelkõige Tiki kaubamärgi all.

1998. aastal asutasime Alexela Terminali ja rajasime Paldiskisse naftasaaduste ja vedelgaasi terminali. 2006. aastal käivitasime kuumtsinkimise tehase Paldiski Tsingipada.

2009. aastal alustasime Pakri poolsaarele regionaalse LNG terminali ja külgneva tööstuspiirkonna arendamist, kus tänaseks on käivitamisel ka kalajahutehas ja Balticconnector gaasitoru.

2017. aastal alustasime Pakri poolsaarele pumphüdroakumulatsioonijaama arendamisega, mis on vajalik põlevkivienergeetikast väljumisel ja suuremahulise taastuvenergia salvestamiseks.

2019. aastal käivitasime Jüris teadaolevalt kogu maailmas esimese “energiakaubamaja” autodele, kus lisaks konventsionaalsetele mootorikütustele pakume samas kohas ka kõiki Eestis kasutatavaid alternatiivkütuseid.

Olen seotud Jõelähtme, Kiili ja Lääne-Harju vallas paarikümne aasta jooksul märkimisväärses mahus nii ärikinnisvara kui elamispindade väljaehitamisega. Lisaks olen tegelenud Pakri poolsaare elu- ja ärikeskkonna arendamisega Paldiski Ettevõtjate Liidu ja Team Paldiski ettevõtmiste kaudu.

Kuidas olete te edendanud kohalikku elu?

Näiteks Tammistu külavanemana ja külaseltsi juhina meie külakeskuse väljaehitamise, küla esmamainimese 500 juubeli ja EV100 projekti eestvedamisega või Juminda Poolsaare Seltsi juhatuse liikmena Lahemaa Rahvuspargi koostöökogus kogukonna huvide esindajana ning põhjaranniku murdekeele ja kultuuripärandi kogumise ja säilitamisega seoses või Hara sadama, jahtklubi ja laste purjetamiskooli ühe käivitajana.

Kirjeldage enda tegevust vabatahtliku merepääste korraldamisel.

Vabatahtliku merepääste taastamisega oleme Juminda poolsaarel tegelenud juba ligi kümme aastat. Olen olnud aktiivne merepäästja, ühe merepäästeüksuse juht ja panustanud merepäästevõimekuse arendusse nii kohalikul kui riigi tasandil. Aidanud käivitada, arendada ja läbi viia ennetustööd, nt igal suvel oleme korraldanud Jumindal ligi 100 lapse jaoks merepäästelaagreid.