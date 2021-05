Aias saad üksi nokitsedes rahulikult oma mõtteid mõelda ning avastad uusi külgi. Fookus on sellel, et see on mõnus, hea energiaga tegevus. Fotod Mari-Liis Ilover ja erakogu

Toidublogija ja aiandusentusiast Mari-Liis Ilover, kes elab Harjumaal Jõelähtme lähedal, räägib, et sai hiljutisel aiandustarvete ostul väikese ehmatuse osaliseks.

“Ma täpselt hinnasilte ei vaadanud, aga aastatagusega võrreldes tundus küll, et hinnad olid tõusnud — mõne tööriista ja tarviku eest pidin maksma umbes 200 eurot,” räägib Mari-Liis.

Ta ütleb, et asju korvi tõstes ei süvenenud ta hindadesse, mistap tabas teda kassas üllatus, et kuidas vaid mõne asja eest võib selline summa kokku tulla. “Oli küll suurem kui eelmisel kevadel,” tõdeb Ilover. Ostukorvis olid tavalised kõplad, rehad ja labidad, mitte muruniiduk ega mootoriga kultivaator. “Olin päris üllatunud, et mõne asja eest läks arve nii suureks,” ütleb Mari-Liis.

Vaid mõned päevad tagasi oli Soome ajakirjanduses nutt ja hala teemal, kuidas sealsed aiahuvilised on hädas järjest kasvavate aiatarvikute hindadega. Hinnatõus puudutab nii tööriistu, mulda, väetisi, seemneid, istikuid, taimi ehk kõike, mida kevadisel ajal aiamaal vaja.

Aias saab vaimu puhata

Aiandus on Mari-Liisile hobi ning võimalus end muust välja lülitada ning vaimu puhata. Oma aeda kirjedab Mari-Liis kui mitte väga suurt, kuid kõik vajalik on siiski olemas. Klassikalisest köögiviljast kasvatab Mari-Liis ainult kartulit.

“Olen katsetanud ka peedi ja porgandiga ning jõudnud järeldusele, et mahepost saab nii head kaupa, et ei ole mõtet ise pingutada,” kirjeldab Mari-Liis. Tema aed on puhas mahe ja öko, kunstväetisi ta ei kasuta, küll aga looduslikku kanakakat ning hobusesõnnikut, mida saab osta suurte kottide kaupa.

Mari-Liisi sõnul on mõlema puhul tegu väga kange kraamiga, mida tuleb maale manustada teadlikult ja väikestes kogustes.

Koroonaajad ning saabuv suvi on tekitanud inimestes tõsise aiandusbuumi, aiandus- ja ehituspoed, kust aiakraami saab, on igal nädalavahetusel rahvast pungil. Paljudel tublidel aednikel nagu Margot Sepal Muugalt on suurem osa aiatööks vajalikku riistvara varasemalt olemas. “Kui korralikult hooldada, peavad tööriistad kaua vastu,” ütleb Ilover.

Margot Sepp täiendab, et juhuslikke kulutusi on küll, aga kui asju hästi hooldada, ei ole igal aastal vaja uusi osta. “Mullaseid tööriistu ei tasuks talveks seisma jätta,” kirjeldas Ilover ning rõhutas, et tööriistad peaksid olema korralikult puhastatud — siis kestavad need kaua.

Sepp ütleb enda kohta, et on üsna vilets poodleja, peamiselt seetõttu, et suurem osa vajalikku kraami on tal varasematest aastatest olemas.

“Aga panen tähele, et kõik hinnad hakkavad tõusma,” ütleb agar hobiaednik Margot.

50 pakki seemneid

Ilover räägib, et tema ostab igal kevadel umbes 50 pakki erinevaid seemneid ja kindlasti just kohalikust kaubandusvõrgust. Tema hinnangul on seemnete hinnad püsinud juba aastaid enam-vähem samas suurusjärgus: odavamad, keskmised ning kallimad, mille hulka kuuluvad tavaliselt maheseemned.

“Mul ei ole maalapp nii kohutavalt suur, aga mulle meeldib kasvatada erinevaid ägedaid asju,” kirjeldab Mari-Liis Ilover, “katsun erinevaid asju osta ning igal aastal ka uusi sorte katsetada.” Lisaks seemnetele ostab ta ka ettekavatatud taimi: tomateid, kurke ja kõrvitsaid.

“Neid ma ei kasvata ruumipuuduse tõttu ise, vaid ostan neid valmis taimedena,” räägib Mari-Liis. Praegu on nende ostmiseks veidi vara, seega ei oska ta ka hinnataset võrrelda. “Kui neid tulema hakkab, siis ostan umbes 20 tomatitaime, sama palju kurki ja 10 erinevat kõrvitsat,” ütleb Mari-Liis.

Klassikalistest köögiviljadest kasvatan ainult kartuleid. Olen proovinud ka porgandit ja peeti, aga neid saab osta väga häid.

Iloveril on aastatega välja kujunenud kindlad taimed ja viljad, mida ta oma koduaias kasvatab: ürte, mida saab kasutada toidupiltide ilustreerimiseks ning ilusaid lilli, mida samuti toitudele efektsete piltide nimel lisada.

Mari-Liis räägib, et tööriistad, mida aias kasutatakse, on enamasti kapitaalsed ning mõeldudki töötegemiseks — seega peavad need õige hoolduse korral kaua vastu. “Ilmselgelt ei tohiks neid pärast töötegemist mullaselt kuurinurka visata või õue vihma kätte jätta — ikka ilusasti tuleb hoida, puhastada, kuivatada, siis nad peavad päris tükk aega vastu,” räägib Mari-Liis.

Tema sõnul on saabuvat emadepäeva silmas pidades aiandushuviga emal või vanaemal kindlasti hea meel aiatarvikute üle: isegi, kui aianduseks pole enamat ruumi kui vaid rõdunurgake.

Ürdid maitseks, lilled silmailuks

Oma tarbeaias kasvatab Ilover väga palju ürte, sest ürt on tema sõnul tore maitselisand, millega saab kasvõi tavalised ahjujuurikad väga palju maitsvamaks ning paremaks muuta ja lisaks sellele ka köögivilju erineval moel valmistada.

“Juba sellises väikeses nüansis on suur vahe, kas sa raputad oma toidu peale tilli või peterselli — need on täiesti erinevad toidud,” tõdeb Ilover. Ta loetleb veel mõned oma aia kasvandikud: salvei, aed-piparrohi, rosmariin.

“Ürte on mul kaks kastitäit, kasvatan kõrgpeenardes ehk kastides,” räägib Mari-Liis ja ütleb, et sel kevadel teeb ühe ürdipeenra juurde: nõukogudeaegsesse plekkvanni. “Tahan selle panna endale köögiakna alla terrassile, siis ei pea peenramaal ürte toomas käima,” muljetab Mari-Liis veel saabuvatest aegadest.

Ta arvab, et ostab aiandist maitsetaime-beebid, siis ei pea ise seemnest kasvatamisega jantima.

Ilover ütleb, et kõigi koduteemade populaarsus on koroona ajal teinud hästi suure hüppe — seega ei ole hinnatõus täiesti ootamatu.

Inimesed tegelevad toidutegemise ning -kujundamisega.

“Kõik koduteemad on teinud tohutu hüppe. Kui aiandus oli varem rohkem vanaemade pärusmaa, siis nooremaid, kes midagi kõplasid ja ise tegid, vaadati rohkem nagu kummalise pilguga, et veidrad inimesed. Minu arvates on see fookus täiesti muutunud. Väga paljud nooremad inimesed on hakanud sellega tegelema, sest tegelikult on see hea energiaga tegevus, maandab stressi. Kui väga palju negatiivset tuleb väljastpoolt, siis inimene hakkab paratamatult seda tasakaalustama millegi positiivsega, mis pakub talle turvatunnet ja ilmselgelt on aiandus üks selline tegevus,” räägib Mari-Liis Ilover.