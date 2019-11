Harjumaa aasta tegijate valimisel tunnustati aasta vabaühenduse auhinnaga Arukülas tegutsevat perekeskust Männikäbi, mis pakub huvialaringe lastele, kuid kus mõnusaks ajaviitmiseks saavad kokku ka pereemad.

Kell hakkab kolmapäeva õhtul viis saama. Tegevusjuhendaja Piia Haabi käe kõrval vantsivad seitse juntsut Aruküla lasteaiast Rukkilill perekeskusesse Männikäbi.

Õhtuhämaruses tundub esialgu, et tegemist on seitsme pöialpoisiga. Haab täpsustab siiski, et pöialpoisse on kokku viis, lastest kaks on nimelt pöialliisid.

Võluv kodukeemia

Kolmveerandtunnine “Loodus ja teadusring”, mis lasteaialastele perekeskuses pakutakse, on täis avastamisrõõmu. Haabi peos välgub kaardipakk.

“Mina keeran ühe kaardi. Sina vaatad, mis on selle kaardi peal ja kes suudab esimesena öelda ühe veega seotud sõna, mis on selle kaardi peal, see saab kaardi endale,” ütleb tegevusjuhendaja.

“Õpetaja, mul tuli hammas ära,” teatab korraga üks põnnidest. Üldises melus ei pöörata sellele tähelepanu, sest hammaste vahetumise aeg on teistelgi.

Järgnevalt saab iga mudilane klaasikese ja jääkuubiku. Kui üks laps paneb oma jääkuubikule peale soola, siis teine pipart, kolmas kohvi, neljas jahu, viies soodat, kuues pruuni suhkrut ja seitsmes valget suhkrut. Nüüd oodatakse, kelle kuubik kõige kiiremini ära sulab. Selgub, et sool ja pruun suhkur on kõige tõhusamad sulatajad. “Ei pane mitte midagi suhu, kui õpetaja pole lubanud,” rõhutab Haab.

Siis saavad lapsed suuremad veega täidetud klaasid ja jälle jääkuubikud. Jääkuubiku alla pannakse niit, kuubiku peale raputatakse soola. Ja juhtub midagi eriskummalist – niit jääb jääkuubiku külge nii, et kuubikut on võimalik sellega klaasist välja tõsta.

Juba kümme aastat



Perekeskus Männikäbile pandi alus kümnendi eest. “Alustasime 2009. aastal, esimeseks keskuseks said tühjalt seisvad Aruküla lasteaia ruumid,” meenutab Õnnela Metsaorg, kes on ametilt Raasiku valla sotsiaalpedagoog.

Praegustesse ruumidesse Piiri 12 Arukülas kolis Männikäbi 2012. aasta kevadel “Teeme ära!” kogukonnatalgute käigus. Kunagise autobaasi kontorihoonet on tulnud korduvalt remontida. Maja jagatakse nii, et kui Männikäbi tegutseb teisel korrusel, siis esimesel korrusel on piirkondlik tervisekeskus.

Perekeskuse juhatusse kuuluvad praegu Õnnela Metsaorg, valla lastekaitsetöötaja Anu Nõlve ja valla sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits.

“Sügava kummarduse ja tänusõnad pälvivad perekeskuse vabatahtlikud perenaised Inga Kaurit, Ingrid Teino, Juta Asuja, Anneli Põldra. Tänusõnad lähevad ka Raasiku vallavalitsusele ja volikogule igasuguse toe eest,” rõhutab Metsaorg.

Lisa väikelaste loodus- ja teadusringidele käib majas koos tüdrukute tehnikaring, õpitakse inglise keelt, mängitakse malet ja kabet. Pereemade vajadusi arvestades pakutakse ka kundalini joogat ja shindo venitustunde.

Perekeskuse kümnendat sünnipäeva on kavas tähistada mitmete üritustega, mis jäävad küll 2020. aasta kevadesse. Programmis on nädalapäevi kestvad koolitused ja töötoad. Avatakse uus mängutuba, perekeskus saab masina pesu pesemiseks ja kuivatamiseks, samuti seljavenituspingi.