Harjumaa inimesed on seni saanud tuhastamismatuseid tellida Pärnamäe kalmistul paiknevast Tallinna krematooriumist ning Kristin matusekeskusest Maardu linnas. Kahe kuu pärast avab uksed Liiva kalmistul paiknev Memorise krematoorium.

Matusebüroo MT Memoris OÜ pöördus arhitektuuribüroo Pind OÜ poole kolme aasta eest. “Projekteerimistöödega alustasime 2017. aastal. Ehitusluba väljastati 22. mail 2019,” meenutavad arhitektid.

Projekteerimisest võtsid osa Pind OÜ arhitektid Helle-Triin Hansumäe, Hardi Lehemaa ja Helle-Ann Urgard. Eesmärgiks oli luua väärikas tavandihoone, mis harmoneerub ümbritseva männimetsa ja kalmistu miljööga.

Täisbetoneeritud Columbia kividest hoone välisviimistluses on kasutatud heledat tellist ja klaaspindu. Siseviimistluses domineerivad puit ja tellisplaat.

Moodne lahendus

Krematooriumi püstitava Warecon OÜ töödejuhataja Vadim Olenini sõnul on valmiv hoone 600 ruutmeetrit suur. Ehitamist lihtsustas pinnas, milleks on puhas liiv.

“Lepingujärgseks valmimistähtajaks on jaanipäev, aga praegu planeerime nii, et hoone valmib mai lõpuks,” selgitab mees.

Arhitektide sõnul kasutab tavandihoone arhitektuuriline lahendus ära kinnistu olemasolevat kõrguste vahet. Valdeku tänava poolne külastajatele avanev fassaad on ühekorruseline ja põhjapoolne fassaad kahekorruseline.

Põhikorrusel paiknevad avaliku funktsiooniga ruumid – ärasaatmise saal, toitlustuse ja matusebüroo kontori ruumid.

Allkorrusel ootab seadistamist Soomest ostetud gaasiahi, kus saab korraga tuhastada kahte kadunukest, sest ahjul on kaks tuhastamiskambrit. Ahjutoa kõrval on väike katlamaja, olmeruum, samuti garaaž autode jaoks.

Krematoorium hakkab töötama nii, et kirstuautoga sõidetakse kaldteed mööda alla krematooriumi garaaži. Sealt tõstetakse kadunuke tuhastamiseks gaasiahju. Tuhastamisprotsessi kestvus kõigub 20 minutist kolme tunnini.

“See hakkab teenindama Männiku kandi, Keila, Kiili, Saku, Saue, Harku, Rae, Õismäe ja Mustamäe elanikke. Pärnamäe krematoorium ju paikneb linna teises otsas, ka Maardu krematoorium jääb kaugele,” arvab Olenin.

Kas valmiv hoone suudab konkureerida Pärnamäe krematooriumiga? “Memorise krematoorium Liiva kalmistul on palju uuem ja kaasaaegsem. Asukoht on parem kui Pärnamäel. Tuhastamine on ka odavam kui tavamatus,” arvab Olenin.

Kogemus olemas

Matusebüroo MT Memoris OÜ üks omanikest Toomas Sumeri on ühtlasi juhatuse liige Felkrem OÜ-s, mis rajas viie aasta eest krematooriumi Viljandi linna.

Kui palju lahkunuid Viljandi krematooriumis aastas tuhastatakse? “Ümmarguselt öeldes tuhande ringis,” vastab mees.

Liiva kalmistu krematooriumi osas ta seda numbrit veel välja öelda ei söanda. “Kõik sõltub sellest, mitmes vahetuses krematoorium töötab. See number sõltub ka oma koha tutvustamisest, müügitööst,” arvab Sumeri.

Ka ei ole paigas Memorise krematoriumi lõplikud hinnakalkulatsioonid. 1,5 miljonit eurot on number, mis võib siseviimistluse käigus veel muutuda.

Esimese matuse kuupäeva paika pandud veel ei ole. “See selgub peale kasutusloa saamist. Ahju häälestamiseks peavad kohale tulema ka soomlased, mis võib eriolukorra tõttu venida,” ütleb Sumeri.

Erinevalt Oleninist usub Sumeri, et Memorise krematoorium võiks hakata teenindama tervet Eestit. “Viljandisse tuuakse tuhastamisele Tallinna lahkunuid. See on kõik selline logistiline küsimus.”

Kas Memorisel on plaanis ehitada Tallinna ja Harjumaa piirkonda veel krematooriume? “Praegu ei näe vajadust. Pigem laieneme väljaspool Eestit,” on Sumeri ambitsioonikas.

Krematooriumi Soomest ostetud tuhastamisahi. Fotod Andres Tohver

Memorise krematoorium Liiva kalmistul

Tellijaks Memoris Krematoorium OÜ

Projekteerinud Arhitektuuribüroo Pind OÜ

Ehitab Warecon OÜ

Maksumus 1,5 miljonit eurot

Suletud netopinnaks 600 ruutmeetrit

Tuhastamise kestus 0,5–3 tundi