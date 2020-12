Täna, 04.12.2020 kell 11.00 algab KredExi karjääriretk lennundusettevõttesse Magnetic MRO. Zoomi vahendusel toimuvale tuurile on tänaseks registreerunud enam kui kümmekond kooli Harjumaalt ja mujalt. Kuuendat aastat toimuvate karjääriretkede eesmärk on hõlbustada põhikooli lõpuklassides ja gümnaasiumis õppivate noorte karjäärivalikuid ja tutvustada kohalikke tööandjaid.

KredExi ettevõtlusosakonna juhi Kaarel Ausi sõnul on karjääriretkede projekti eesmärgiks jätkuvalt noorte inspireerimine ja silmaringi avardamine erinevate karjäärivalikute osas. “Mitmes mõttes erakorralisele aastale omaselt toimuvad ekskursioonid tänavu videosilla vahendusel otseülekannetena, misläbi saame kaasata rohkem koole ja õpilasi. Selle üle on meil väga hea meel, kuna varasemalt pidime nii ettevõtete eripärast kui ka füüsiliste ekskursioonide eripäradest tulenevalt noorte arvu piirama,” rääkis Aus.

Noorte karjääriretkede eestvedaja Aus lisas, et eelnevad aastad ja ekskursioonid on näidanud, et õpilased ei tea, millega nende kodukandi ettevõtted tegelevad või milliseid karjäärivõimalusi pakuvad. Seetõttu ei pea noored ka oma kodumaakonnas töötamist reaalseks võimaluseks ja valikuks. “Keerulisest olukorrast hoolimata pidasime oluliseks ka sel aastal ekskursioonidega jätkata, kuna ettevõtete jaoks on karjääriretkede projekt hea ja mugav viis oma igapäeva tegevuse tutvustamiseks noortele ajal, mil nad peavad väga selgelt tegelema edasiste valikute, muudatuste ja kohanemisega,” selgitas KredExi ettevõtlusosakonna juht.

KredExi Karjääriretked toimuvad 26. novembrist 11. detsembrini. Oma uksed avavad noortele viies erinevas Eesti paigas ettevõtted Magnetic MRO, Bauroc, Ouman Estonia, Torm Metall ja Waldchnep. Otseülekannetena toimuvaid videoekskursioone viib koos ettevõtete esindajatega läbi “Rakett 69” teadussaate seitsmenda hooaja võitja Karl-Vilhelm Valter, kes kohtub noortega Zoom’i vahendusel.

Ettevõtete tutvustamise ja karjääriretkede korralduse eest vastutab KredEx. Karjääriretkede läbiviimist rahastab Euroopa Liit ja Euroopa Regionaalarengu Fond. Algatuse senise viie tegutsemisaasta jooksul on programmis osalenud ligi 1250 noort.

Lisainfo SA Kredex, +372 5348 3025, ekskursioon@kredex.ee