Madis Arro on Kiili vallas tuntud eeskätt ansambli Reminders solistina. 15. detsembril sai Madis tuntuks üle Eesti – ta võitis TV3 meelelahutussaate “Su nägu kõlab varsti tuttavalt”. Võiduga kaasnes ka preemia 10 000 eurot.

Kahe aasta ees loodud Reminders esitab nii kodu- kui välismaa hitte kaheksakümnendatest. 33-aastase Madis Arro kõrval teevad seal muusikat Kalle Raudmets, Raimond Vahter, Ivo Vanem ja Avo Laanemaa.

Uus väljakutse

“Näosaade on mulle alati meeldinud. Aegade jooksul on abikaasaga jutuks olnud, kui lahe oleks sellises saates osaleda. Kui sellel kevadel tuli casting’u kutse ja abikaasa seda nägi, saatis ta mulle selle edasi vaid ühe lausega: näed, nüüd on võimalus proovida,” räägib Madis Arro saatesse sattumisest.

Näosaate casting kestis mitmeid nädalaid. “Teate, et mind on saatesse valitud, sain ma jaanilaupäeval. Sõitsime just bändiga Tõrvasse esinema. Ülihea meel oli,” muheleb mees.

Sellel sügisel valiti näosaate algkoosseisu kaheksa võistlejat – lisaks Madis Arrole Pelle Põldma, Marta Arula, Mihkel Tikerpalu, Norman Salumäe, Eleryn Tiit, Kärt Anton ja Marianne Leibur.

Näosaatest osavõtt tähendas, et iga võistleja pidi mõnda artisti järele tegema. Saate lõpus andsid neli kohtunikku punktid skaalal 4–12. Kes kõige vähem punkte sai, langes välja. Ülejäänud jätkasid võistlemist järgmises saates, kuhu lisandus uus võistleja.

Nõnda lisandusid võistluse käigus Tanel Laidna, Getter Pärle, Karmo Nigula, Katre Sepp, Elisa Kolk, Freddy Tomingas ja õnneliku kaotajana kord juba välja kukkunud Mihkel Tikerpalu, kelle televaatajad interneti teel saatesse tagasi hääletasid.

Madis alustas näosaadet inglise hardroki bändi Whitesnake imiteerimisega. Järgmises saates tegi ta järele eesti koloratuursopran Margarita Voitest, siis ameerika alternatiivrokibändi R.E.M, vene laulja Dima Golovi, šoti laulja Maggie Reilly’t, ameerika soulmuusika ristiisa James Browni, ameerika poproki bändi Scissor Sisters ja eesti poproki bändi Traffic.

Staari ettevalmistamine grimmiruumis. FOTO: TV3

Emotsioone raske talitseda

Neljandas näosaates pääses ta üle noatera. “Žürii esimees Tanja Mihhailova ütles, et vot, täna teeme nii, et keegi välja ei lange. Selleks väljalangejaks tegelikult oleksin olnud mina, sest ma sain kõige vähem punkte,” meenutab Madis keerulisi hetki.

Miks Mihhailova Arro ikkagi ära päästis?

“Mina olin muidugi sellel hetkel ääretult tänulik, aga miks ta seda tegi, sellest meil juttu ei olnud,” ütleb Remindersi solist.

„Lõppvoorus mina parodeerisin inglise lauljatar Elaine Paige’i ja hispaania tenor José Carrerast. Laulu ühe poole peal olin üks isik, teise poole peal juba teine. Seda ei olnud näosaates varem keegi teinud,“ meenutab mees.

Finaalis ei otsustanud võitjat mitte kohtunikud, vaid rahvahääletus telefoni teel. “Loomulikult sa ootad võitu ja loodad seda, aga et ma tõesti võitsin – üllatus oli suur. Emotsioonitulva oli raske talitseda,” räägib Madis.

Auhinnaks saadud 10 000 eurost poole annetab ta vähiravifondile “Kingitud Elu” ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondile.

Ülejäänud raha eest on kavas perega reisil käia. On ju Madisel abikaasa Maritiga (32) kolm last – Maili (4), Marek (9) ja Mattheus (11). “Kuhugile soojale maale, et natukene päikest saada, aga sihtkoht täpselt paigas veel ei ole,” tunnistab mees.

INTERVJUU

Andres Tohver: “Sinu nägu kõlab varsti tuttavalt” neljandas voorus oleks Madis Arro äärepealt välja langenud, sest ta sai kohtunikelt kõige vähem punkte. Ometi otsustasid sa žürii esimehena, et keegi välja ei lange. Miks sa sellise otsuse tegid?

Tanja Mihhailova: Mul on üks selline päästehääl saate jooksul olemas. Mulle tundus, et selles saates Madisel oli kuidagi õnnetu ülesanne, mis tegelikult ei olnud temale sobiv. Ta on talendikas ja on end näidanud väga headest külgedest. Kuidagi tundus, et ta suudab veel üllatada.

Kas teistel žürii liikmetel oli ka samasugune päästehääl?

Ei, ainult minul žürii esimehena. Ühekordne muidugi.

Aga millega Madis Arro saate finaalis ikkagi võidu pälvis?

Ta laulis väga võimsalt ja selle numbri ajal näitas kahte erinevat tämbrit, mis on suur asi. Minul isiklikult tõusid ihukarvad püsti. Rahvas ju hääletas teda. Ta võitis oma veenva esitusega, väga suure hääleulatusega ja võimsa lauluoskusega.

Et oled ise lõpptulemusega rahul?

Jah. Eks ma hoidsin loomulikult kõikidele pöialt, aga tema ja Eleryn avanesid saate jooksul rohkem. Vaadates, kuidas saal elas finaalis kaasa – plaksutas, karjus, kiljus pärast esinemise lõppu –, siis kaldus poolehoid ikka natukene rohkem Madise poole.