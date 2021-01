Lähtudes soovist tõhusamalt kaasata elanikke linna eelarve ja arenguplaanide koostamisse kuulutab Maardu Linnavalitsus välja ideekonkursi Kodulinn Kaunimaks, mille raames saavad kõik Maardus registreeritud inimesed vanuses alates 16. aastat esitada oma ideed linna kaunimaks ja paremaks muutmiseks. Ettepanekud võtab linnavalitsus vastu kuni 15. veebruarini 2021 südaööni.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul on viimastel aastatel tänu aktiivsetele maardulastele loodi Veeru ja Nurga tänavate ristmikule suur kaasaegne mänguväljak ning linnastaadionile ehitati tehniline hoone suuskade ja muu spordiinventari hoidmiseks. Korvpalli harrastajad saavad mängida oma lemmikmängu kaasaegsel väljakul Maardu Gümnaasiumi juures ning Maardu järve kaunistab ilus kai.

“Eelmisel aastal paistis Muuga kogukond silma oma suure aktiivsusega ideede esitamisel ja hääletamisel ning sel aastal otsustasime muuta konkursi tingimused, et võrdsustada Kallavere ja Muuga elanike võimalusi hääletada oma piirkonna ideed võitjaks,” sõnas linnapea.

“Sel aastal ootame ideed kahes kategoorias – Kallaverest ja Muugalt. Ellu viiakse parimad ettepanekud igas kategoorias – Kallavere kohta on idee piirmaksumuseks 30 000 eurot ning Muugal 20 000 eurot. Kokku toetab Maardu linnalaste ettepanekuid sel aastal 50 000 euroga,” lisas ta.

Esitatavaks ideeks võib olla Maardu avalikku linnaruumi ilmestav objekt. Maardulased saavad esitada ettepanekud linnaelu erinevatest valdkondadest – spordist kuni vabaaja veetmiseni, linna kujundusest kuni looduskeskkonna korrastamiseni – piiranguks on vaid investeeringuobjektide kogumaksumus, milleks on 30000 eurot Kallaveres ning 20 000 eurot Muugal. Oluline on, et objekt valmiks kindlasti 2021. aasta jooksul ning et selle hooldamisega ei kaasneks ebamõistlikke kulusid omavalitsusele tulevikus.

Ideid saab esitada alates kuni 15. veebruari 2021 südaööni täites vormi lingil või täites vormi, mida saab alla laadida lingil. Täidetud vormi peab saatma emaili aadressile linnavalitsus@maardu.ee või tuua paberkandjal aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (ümbrikul märkida ideekonkurss “Kodulinn Kaunimaks 2021”).

Veebruari lõpus koguneb konkursi komisjon, mis vaatab üle esitatud ettepanekud ning valib välja need ideed, mis pannakse rahvahääletusele. Komisjon hindab ettepaneku realistlikkust, eelarvet ja selle teostatavust 2021. aastal. Kallavere ja Muuga parimad ideed pannakse hääletusele eraldi kategooriates. Hääletamine kestab 8. märtsist 22. märtsini 2021 ning selle tulemused avalikustatakse aprillis.