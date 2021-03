Kui Eesti keskmine näitaja on viimasel ajal üle 800, siis Maardu linnas on koroonaviiruse keskmine juba mitu päeva üle 3000. Linnas on tänaseks kirjas ligi poolsada juhtumit. Et saada puhang kontrolli alla, on kehtestatud piirangud ja reeglid.

Tallinna koroonaennetuse koordinaator Ester Öpik ütles Postimehele, et Tallinn oli mitmeid nädalaid viiruse leviku osas üsna stabiilne, kuigi kõrge nakatumisega, küll aga on uueks murekohaks tõusnud Maardu linn.

“Eriti murelik on olukord Lasnamäe kõrval asuvas Maardus,” lisas ta. Maardu linna nakatumismäär on 2900, mis on neli korda kõrgem kui Eesti keskmine. Näitaja ulatub riigis üle 700.

Selline oli seis nädala alguses. Neljapäevane nakatumise näit üle riigi on 850,8. Maardu linna näitaja on koguni 3237. Linnas on elanikke 15 000.

Harju Elu küsimustele puhangu kohta vastas Maardu linnapea Vladimir Arhipov.

Millal algas COVID-19 kasv Maardu linnas? Millal jõuti näitajani 2900 saja tuhande elaniku kohta?

22. veebruari 2021 seisuga on Maardus 477 COVID-19 juhtumit. Number hakkas kasvama alates 25. jaanuarist, kui taastus kontaktõpe koolides.

Saame vaid kutsuda inimesi üles, tuletada meelde ning jagada tasuta maske.

Mis on äkilise tõusu põhjused? Kas kontaktõpe koolides, avatud meelelahutuskohad või midagi veel?

Ühest küljest võib arvata, et oma osa on kontaktõppe taastamisel koolides. Teisalt töötavad tuhanded maardulased Tallinnas ja kasutavad iga päev ühistransporti. Poed, apteegid, postkontorid ja pangakontorid on samuti viiruse leviku riskitegur. Seetõttu on valitsuse nõue avalikes kohtades maskide kohustusliku kandmise ja distantsi hoidmise kohta vägagi õigustatud. Lisaks maski olemasolule on väga oluline seda õigesti kanda – kaugelt kõik inimesed ei tee seda õigesti.

Mida saab linn võtta ette, et puhangut pidurdada?

Oluline on COVID-19-sse nakatunute ja nende kontaktsete eneseisolatsiooni nõue. Hetkel sarnaneb selle nõue täitmine maski kandmise nõudega – see on igaühe südametunnistuse asi. Ning linnavalitsusel ei ole volitust seda kontrollida. Saame vaid kutsuda inimesi üles, tuletada meelde, jagada tasuta maske bussipeatustes ja kauplustes.

Selleks on meil käivitatud aktiivne teavituskampaania (koduleht, Facebook, paberleht, bännerid, ekraanid). Regulaarselt jagatakse ka maske.

Lasteaedadesse on paigaldatud fonolukud, vanemad rühmadesse ei sisene, välja arvatud sõimerühmad. Lasteaed ei võta vastu lapsi, kellel on mingeid haigusnähte (sealhulgas kerge nohu ja köha). Kui lasteaias oleku ajal ilmnevad haigusnähud, peab vanem kohe lapsele järele tulema.

Koolieelsetes lasteasutustes on rühmad, kus viibis laps või töötaja, kellel oli COVID-19, karantiiniks suletud. Lasteaia ruumides huviringe ajutiselt ei toimu. Välja on töötatud kava viiruse leviku tõkestamiseks koolides.

Klassid ja õpetajad saadetakse õpilase haigestumise korral eneseisolatsiooni. Nende puhul viiakse läbi distantsõpe.

Haigete õpilaste ja õpetajate rohkuse tõttu suunati Maardu Gümnaasium ja Kallavere Keskkool veebruari keskel ajutiselt distantsõppele. Koolides on vajadusel võimalik õpetada hariduslike erivajadustega lapsi. Kõikidesse linna üldhariduskoolidesse on paigaldatud termokaamerad.

Ja veel ennetusmeetmeid kultuuris ja sotsiaaltöös?

Sotsiaalmaja on meil külastamiseks suletud. Sotsiaaltöötajad jälgivad maskide kandmist ja 2+2 reegli täitmist. Erivajadustega laste ja noorte päevakeskuse töö on peatatud. Tegevused toimuvad vajadusel individuaalselt. Alates eelmise aasta novembrist on Maardu jaganud toimetulekutoetust saavatele peredele ühekordseid maske, samuti üksikutele pensionäridele korduvkasutatavaid maske. Suuri kultuuri- ja huvialaüritusi siseruumides läbi ei viida. Kontserdid toimuvad veebis.

Spordivõistlused on tühistatud. Kooride, tantsurühmade ja teatristuudiote tegevus on ajutiselt peatatud. Ringide töö siseruumides toimub ainult individuaalselt. Noortekeskuses ei ole tegevusi siseruumides. Maardu Kunstide Kool on ajutiselt üle viidud distantsõppele. Kodanike vastuvõtt linnavalitsuses on piiratud.

Linnavalitsus kutsub elanikke üles kandma maske ühistranspordis ja kauplustes. Kauplustesse ja bussifirmasse saadeti kirjad, milles paluti tagada töötajate kaitse ja varustada neid töökohal maskidega. Regulaarsed kampaaniad tasuta maskide jagamiseks bussipeatustes ja poodides. Kõik linnaasutused on varustatud maskide, visiiride ja desinfektsioonivahenditega.

Kas selle nädala algus näitab juba langemismärke? Millal võib lugeda puhangu linnas lõppenuks?

Tõepoolest, koroonaviirus kehtestab uued reeglid ja loob uue reaalsuse, millega peame õppima elama. Teadlased ja arstid ei ole veel välja mõelnud viisi, kuidas selle levikut täielikult peatada – viirus pole lõpuni uuritud ja vaktsineerimisele pannakse suuri lootusi, kuid see võtab aega. Seetõttu on väga oluline teha kõik võimalik, et viirus leviks võimalikult aeglaselt.

Valitsuse piirangud, mis kehtestati üle Eesti alates 22. veebruarist 2021, kehtivad Maardus juba kolmandat nädalat. Paar viimast päeva on uute juhtumite arv mõnevõrra aeglustunud. Kuid rõõmustamiseks on veel vara. Kui tervenenud inimeste arv ületab uute juhtumite arvu, siis saab ehk öelda: olukord on stabiliseerunud. Selleks on hädavajalik kõigi maardulaste vastutustundlik käitumine ning ajutistest piirangutest kinni pidamine.

Tagasitulek normaalsesse ellu on meie kõikide huvides.