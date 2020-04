Maardu linnavalitsus on kuulutanud välja konkursi kolme kooli direktori leidmiseks. Uusi juhte vajavad Kallavere keskkool ja Maardu põhikool, direktorita oli ka linna kunstide kool.

Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Vaido Niinesalu ütleb, et haridusasutuste juhid vahetusid erinevatel põhjustel (pensionile minek jms) ning olukorda võib tema sõnul lugeda kokkulangevuseks. “Konkursside tähtajaks oli määratud 20. aprill. Võib-olla oli see eriolukorra tõttu, aga direktorikandidaate ei ole väga palju,” kinnitab Niinesalu.

Suurem on huvi olnud Maardu kunstide kooli direktori ametikohale kandideerimisel. “Loodetavasti leiame nende kandidaatide hulgast maikuu jooksul sobiva inimese direktori ametikohale,” ütleb Niinesalu.

Maardu põhikooli ja Kallavere keskkooli juhtide konkursile oli soovijaid vähe. Seetõttu pikendati mõlema kooli direktorite konkurssi 15. maini. “Kui pikendamine annab tulemusi, siis uued direktorid asuvad tööle käeoleva aasta augustis,” lubab haridusjuht.

Kuidas Maardu koolid eriolukorras ning koduõppel olles hakkama saavad? “Distantsõppe tingimustes toimub linna koolide töö hästi. Kui esimestel päevadel ja ka nädalatel otsiti digiõppes sobivat tasakaalu, siis tänaseks on uus rutiin tekkinud ja õppetöö toimub heal tasemel,” ütleb Niinesalu.

Uue õppega kohanemine on tema hinnangul õpilaste, lapsevanemate ja koolirahva jaoks nagu uus tiigrihüpe. Digivaldkonnas on tulnud juurde uusi teadmisi ja oskusi Ometi oodatakse ka Maardus eriolukorra lõppu, et taastuks tavaline elu- ja koolikorraldus.