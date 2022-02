Vestlesime enne saabuvat vabariigi aastapäeva Maardu noortekeskusega sellest, mida nad iga nädal noortega koos teevad ja kuidas nad lapsi Eesti rahvale tähtsa päeva tähistamiseks ette valmistavad.

Maardu noortekeskus pakub kohalikele noortele põnevat ja mitmekülgset koolivälist tegevust. Noortekeskus on avatud igal argipäeval kella kahest kuni kella kaheksani ja selle eesmärk on noortega kontakt saavutada, neid toetada ja neile arendav keskkond luua.

Kõige väiksematele pakub lõbu kelgumäel toimetamine.

Lapsed saavad seal pärast kooli sõpradega kohtuda ja lauamänge mängida, kuid alati on olemas ka koordinaatorite koostatud tegevused, kus kõik kaasa saavad lüüa. Esmaspäeviti ilmubki nii Maardu noortekeskuse kodulehele kui ka noortekeskuse uksele selle nädala tegevuskava.

Kohalikud lapsed teavad nii oma nädala tegevusi planeerida ja just neid huvitavate ettevõtmistega nädalapäevadel kindlasti kohale tulla.

Mängud ja filmid

Igal nädalal toimuvad noortekeskuses turniirid just nendes mängudes, mida lapsed parajasti soovivad ja milles omavahel kokku lepivad. On see siis kabes, males, pingpongis või lauajalgpallis.

Tublimatele on noortekeskuselt alati väikesed auhinnad ning kõik teised osalejad saavad ka kommi põske pista. Noorte suureks rõõmuks saabus mõned päevad tagasi keskusesse ka piljardilaud.

Lauamängude õhtu noortekeskuses.

Esmaspäevaõhtuti on tavaks saanud filmiõhtu veetmine. Viimasel ajal on kavas olnud pigem vanemad filmid ja muinasjutufilmid. Filmi vaatamine noortekeskuses ei ole lihtsalt tavapärane kinoõhtu, kus kõik vaikides filmi ära vaatavad ja siis laiali lähevad, vaid alati vesteldakse pärast noortega ka filmis toimunust ning arutletakse ja analüüsitakse tegelaste käitumist.

Milline tegelane oli paha, miks ta oli paha ja kuidas ta tegelikult oleks pidanud käituma? Sellised arutlused annavad lastele väga palju.

Toimetab kahes keeles

Igal nädalal on üks õhtu pühendatud kokkamisele. Noortekeskuse koordinaatorid hangivad vajaminevad toiduained ning koos lastega proovitakse valmistada erinevaid toitusid, mis suurest laiast maailmast pärit. Paastupäeval tehti värsket salatit, sõbrapäevaks valmistati vahvlite ja kondenspiimaga eriti magusat torti, enne aastavahetust hakkisid lapsed kartulisalatit ning rahvusvahelisel pitsapäeval said noored koos pitsat küpsetada. Nii saavad erinevate toitude valmistamise kogemuse ka need lapsed, kelle vanemad pikkade tööpäevade tõttu ei jõua väga tihti lastega koos süüa teha.

Meisterdamisringis saavad lapsed valmistada sinimustvalge sümboolikaga kaunistusi.

Maardu noortekeskuses toimuvad tegevused kahes keeles. Väga palju on iga päev kohapeal venekeelseid lapsi, kuid kuna üle tee noortekeskusest asub just eestikeelne Kallavere keskkool, siis saabub pärast tundide lõppu palju lapsi ka sealt. Omavahel saadakse hästi läbi ja nii sünnivad sõprused, mis muidu ilma noortekeskuseta ilmselt sündimata jääks. Iga päev käib keskuses umbes paarkümmend last aega veetmas ja tegevustes osalemas.

Meistritööd aastapäevaks

Vabariigi aastapäevale eelneval nädalal on põhiosa tegevusi planeeritud just selle päeva tähistamiseks. Meisterdamisringis saavad lapsed valmistada sinimustvalge sümboolikaga kaunistusi. Räägitakse Eesti ajaloost ja kindlasti on sel nädalal viktoriin pühendatud just Eesti vabariigile ja iseseisvumispäevale. Kokandusringiks on koordinaatorid juba ette valmistanud ühe vahva sinimustvalge glasuuriga tordi valmistamise, mida lapsed Eesti vabariigi sünnipäeva auks koos süüa saavad.

Koordinaator Alina Žukovskaja tordiga. Fotod Maardu linnavalitsus ja noortekeskus

Maardu noortekeskus asub aadressil Noorte tänav 6, Maardu linn. Kui sinu lapsele jääb Maardu noortekeskus kaugeks, kuid sind hakkas huvitama noortekeskuste tegevus, siis leia endale lähim Eesti avatud noortekeskuste ühenduse kodulehelt www.ank.ee/noortekeskused.