Kultuurikeskuses peab olema suur saal ligi 400 inimesele, väike saal ligi 100 inimesele, koregraafia saal, koorilaulusaal, laulu- ja tantsustuudio ruumid, orkestri- ja bändiruumid ning pillihoidla, huviringide ruumid, multifunktsionaalsed ruumid Maardu kultuuriseltside kasutuseks, samuti kohvikuruumid ja Maardu muuseumi ruumid ligi 100 ruutmeetril. Kultuurikeskuse suletud netopind on ligi 2800 ruutmeetrit.

Ettenähtud ajaks laekus konkursile 13 kvalifitseerimistingimustele vastavat võistlustööd, mille seast valis konkursi žürii välja viis auhinnalist tööd. Esimese koha eest on preemiaks ette nähtud 9000 eurot, teise koha eest 7000 eurot, kolmanda koha eest 5000 eurot ning kaks ergutuspreemiat, mõlemad 2000 eurot.

