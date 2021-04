Vaatamata koroona vohamisele ning sellega kaasnevatele piirangutele pole need mured väiksematele maakauplustele suuremat peavalu valmistanud. Hoopis vastupidi, sest järjest rohkem on kodus töötavad täiskasvanud või õppivad lapsed enda jaoks avastanud lähima kaupluse.

Lääne-Harju vallas Ruila külapoes toimetav Laivi Ilves ütleb, et neil käib rahvast varasemast rohkem. “Loomulikult ostetakse ka enam. Pandeemia alguses ehk oli veidi pelgust, et kas tasub poodi tulla. Aga nüüd läheb asi ülesmäge,” räägib Ilves. Ta nimetab huvi kasvu põhjusena kindlasti kodukontoris töötajaid, kes saavad kauba elukoha lähedalt mugavalt kätte.

Lisaks kodusele kauplusele Ruilas majandatakse ka nn Laitse mäe ehk Lossi poes. Sealne rentnik lõpetas alates 1. märtsist tegutsemise, olles majas toimetanud viimased neli aastat.

Laivi Ilvese sõnul jäi müügisaal maha üsna tühjana, sest rentnikul on õigus endasoetatud mööbel kaasa võtta..

Igapäevaselt Ruila poodi (fotol) pidavad daamid toimetavad märtsist ka Laitse Lossi poes.

“Minu 81-aastane ema Elvira Allikmets pani siis 20. märtsil keset poeruumi laua üles ning hakkas müüma, sest Laitse raudteepeatuse juures asuv ühistu kauplus on eelmise aasta novembri algusest remondis. Kohalikud aga tahavad kaupa,” kinnitab Ilves. Tasapisi on soetatud ka müügisaali mööblit.

Rahvas käib Ilvese sõnul tublisti ostmas. “Ootame ikka, et päris Laitse kaupluse remont lõppeb ja kohalikud saavad sealt taas sisseoste teha,” loodab Laivi Ilves.

Saavad kodukohast kauba kätte

Anija vallas Soodlas toimetab kohalik pood praegusel kujul alates juunist 1990. Nähtud on nii rublaaja lõpu äärmist kaubanappust kui ka hilisemat turumajandust. 60 elanikuga külale on kaupluse olemasolu väga tähtis. Tänavu veebruaris vääristas Anija vald poepidajad-omanikke Virve Jõeranda ja Ingmar Kuusikut valla teenetemärkidega.

Kuidas on Soodla pood viimased kuud elanud ning kas ostmine on kasvanud? “Elame stabiilselt ja ühtemoodi. Suuremat kasvu või kahanemist märgata pole,” ütleb Ingmar Kuusik. Jätkuvalt peab kohalik ning kaugema kandi rahvas ise Soodla poes käima, sest kullerteenust seal ei pakuta.

Jah, käibed on suuremaks läinud ja rahvast käib.

Samas Anija vallas toimetav Alavere pood kuulub tillukesse kaubaketti Kodupoed. Harjus on samas ketis veel Laura pood Kosel ja Meierei pood Raasikul. Mullu sügisel pälvis Alavere pood maakonna tegijate konkursil tiitli Aasta panustaja.

Kiir- ja pooltoit on au sees

Kauplust peab Alavere tulundusühistu Alvar MÜ tütarettevõte OÜ Alavere Pood. Mõlemaga toimetab põllumees ning Anija volikogu juht Jaanus Kalev. “Jah, käibed on suuremaks läinud ja rahvast käib,” ütleb ta Harju Elule.

Soodla kaupluse sisevaade. Fotod Allar Viivik

Seoses koroonapiirangutega on tema sõnul hakatud enim ostma valmistoite ja poolfabrikaate. Et oleks lihtsam süüa teha ja kohe ka süüa. “Muidugi on oma osa ka sellel, et Alaveres on kaks suurt ehitusobjekti, kus on suht palju töömehi. Nemad ongi päevasel ajal põhilised valmistoidu soovijad, aga muidugi ostavad ka kohalikud,” ütleb Kalev.

Erilist sortimendi muutust koroonaajal ei oska ta välja tuua.

“Mis kaup üldse ei lähe – ei oskagi öelda. Ajapikku on erinevad liikuvad kaubagrupid välja kujunenud. Müüme seda, mida inimene maapiirkonnas vajab,” ütleb Jaanus Kalev.