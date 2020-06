19. juunil sarikapeoni jõudev Kindluse kool on maakonna suurima küla ehk Järveküla päris oma haridusasutus. Rae valla uusima kooli esimene järk avab uksed 1. septembril ning sellest peab kujunema ka kohaliku kogukonnale keskus.

Peetri-Järveküla kandi kolmas ehk Kindluse kool valmib mitmes etapis. Esimese etapiga valmib algklasside maja ja seda ümbritsev õueala. Majas algab koolitöö tänavu 1. septembril.

Ehitustööd aga jätkuvad ning teine etapp (peasissepääs, söökla ja aula) valmib novembri alguseks. Ehk siis esimese koolivaheaja lõpuks. “Kolmanda etapi, millesse kuulub põhikoolimaja ja spordihoone valmimise tähtaeg on 2021. aasta kevad,” ütleb värske direktor Annika Räim.

Kindluse kooli maja on projekteeritud 9-klassilise üldhariduskooli jaoks. Täismahus õpivad ja toimetavad igas klassis neli paralleelklassi jagu lapsi ja noori. “See tähendab tulevikus ligi 900 õpilast,” hindab Räim. Peetris ning Järvekülas elab kokku vähemalt 7600 inimest.

Lisaks aulale on koolis ka kaldauditoorium, mida plaanitakse kasutada nii õppetöös kui ka huvihariduses ning kogukonnale suunatud sündmuste tarvis.

Õppida saab igal pool

“Usume, et õppimine toimub igal pool. Lisaks klassiruumile ka koridoris, auditooriumis, aga ka õues, õppekäikudel, matkadel ja ekskursioonidel. Sellest visioonist tulenevalt soovime õppe- ja kasvatustegvustes kasutada maksimaalselt nii kooli sees asuvaid ruume (sh koridore) kui ka õueala, ” seletab koolijuht.

“Usume, et õppimine toimub igal pool. Lisaks klassiruumile ka koridoris, auditooriumis, õues, õppekäikudel, matkadel ja ekskursioonidel.”

Kindluse koolimaja ruumid saavad olema avatud kogukonnale ühistegevusteks. Olgu selleks siis filmiõhtud, Rae valla arenguga seotud avalikud arutelud, lapsevanemaks olemise koolitused ja kõik muu.

1. septembril algab uues majas esimene õppeaasta. Direktori sõnul alustatakse koos nelja 1. klassi, kolme 2. klassi ning 3.–6. klassidega. Viimastes on igasühes paralleelklass. Kokku on tänase seisuga õppima tulemas 200 last. “See arv võimaldab meil väga hästi alustada algklasside majas, kus saame kõik oma plaanid ellu viia. Järgmisel õppeaastal liituvad meiega järgmised neli esimest klassi ning loomulikult võtame vastu ka suurematesse klassidesse tulijad, kes liituda soovivad,” räägib Räim.

Töötajad on peaaegu olemas

Milline on tulevase kooli õpetajaskond ning muu personal? “Meil on tänaseks esimese õppeaasta meeskond 90 protsendiga komplekteeritud. See on olnud rõõmustav protsess, sest meid on leidnud omal algatusel mitmed õpetajad ja teised koolitöötajad, keda kõnetasid meie põhiväärtused, visioon ning õppe- ja kasvatustöö põhimõtted,” rõõmustab Räim.

Praegu otsitakse veel üht väga olulist inimest kogu kooli jaoks ehk siis administraatorit. Tugispetsialistide meeskonda oodatakse veel inimesi ehk siis psühholoogi, logopeedi ja eripedagoogi.

Ees on veidi vähem kui kolm kuud, enne kui õppimine algab. Mida peab kool selle ajaga veel ära tegema? “Juunis on peamine fookus veel viimaste meeskonnaliikmete leidmisel, olemasoleva meeskonnaga ühistegevustel, samuti suhtlemisel uute lapsevanematega ja sügisese kooliaasta sisulisel ettevalmistamisel. Samal ajal jätkub kooli objektil pidev ehitus- ja siseviimistlustöö. Rõõmus hetk on kindlasti 19. juunil toimuv sarikapidu,” ütleb Annika Räim. Eriolukord ning koroonakriis pole koolijuhi sõnul õnneks jälgi jätnud. Maja ehitamine ning sisustamine kulges direktori sõnul plaanipäraselt.

Küll oli erakordne suure osa meeskonna komplekteerimine ainult internetis toimunud vestluste ja suhtlemisringide alusel. “Seda suurem oli elevus ja sellele järgnenud rõõm, kui kohtusime praeguses koosseisus esmakordselt mai lõpus ka n-ö päriselus. Me külastasime koos koolimaja ehitust,” meenutab Räim.

“Rõõmus hetk on 19.juunile plaanitud nurgakivipidu,” ütleb Annika Räim. Foto Krõõt Tarkmeel

Vastab Annika Räim, Kindluse kooli direktor

Mis muutub valla hariduselus, kui septembris 2023 valmib Jüris riigigümnaasium?

Mul oli suurepärane võimalus panustada kooli avamisele eelnenud 2018. aasta kevadel Viimsi Gümnaasiumi arendusmeeskonda. Nägin meeskonnaliikmena riigigümnaasiumi loomist väga erinevates aspektides. See oli kogemus, mis mind kindlasti ka Kindluse Kooli direktoriks kandideerimisel innustas. Olen end jätkuvalt nii Viimsi kui ka teiste riigigümnaasiumite tegemistega kursis hoidnud ning minu jaoks on nende kõikide puhul tegemist kogukonda rikastavate ning õpilastele ja kooli töötajatele uusi võimalusi pakkuvate haridusasutustega.

Rae vallas on Jüri gümnaasiumi näol tegemist väga tugeva ja tunnustatud kooliga, kelle visioon ja igapäevased lahendused õpilaste toetamiseks on mulle isiklikult Rae vallas oluliseks eeskujuks. Kuidas valla koolielu pärast Jüri riigigümnaasiumi valmimist kujuneb, on hetkel minul raske vastata.

Usun, et oluline on säilitada parimad praktikad ning samas olla avatud uuele. Nii sünnivad lahendused, mis toetavad tänaseid tegevusi ning on tulevikuvaates kestlikud.

Kuidas sai teist koolijuht?

Kandideerisin Kindluse Kooli direktori avalikul konkursil 2019. aasta veebruaris. Rae vald tegi mulle koostööpakkumise ning tegin oma otsuse kiiresti, sest kooli loomine, selle loomise eestvedamine ja käivitamine on olnud minu ammune unistus.

Haridusvaldkond on mulle alati olnud oluline ja huvipakkuv. Ka siis, kui ma koolis ei töötanud, panustasin erinevatesse hariduse ja laste arendamisega seotud projektidesse vabatahtliku tööna: nt SEB Heategevusfond, Noored Kooli SA, asendusõpetajate vahendamise programmi MTÜ ASÕP.

Mul on TLÜ magistrikraad võõrkeelte õpetajana. Lisaks olen õppinud EBS-is magistriõppes personalijuhtimist ning oman Inglismaa ülikooli magistriprogrammist juhtimisvaldkonna sertifikaati “Post Graduate Certificate in Management Studies”. Töötasin mitu aastakümmet erasektoris personalijuhi, treeneri, koolitaja ja juhtimisnõustajana. Tõuke hariduspõllule naasta andis kindlasti töö Noored Kooli programmiga, kus mul avanes võimalus noorte maailmamuutjate valimisel kaasa lüüa.