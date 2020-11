Millal alustate avalike liinide vedu Harjumaal lääne suunal?

Vastab Indrek Halliste, AS Hansabuss juhatuse esimees

1. veebruarist 2021 alustab Harju maakonna lääne suunal avalike bussiveoliinide teenindamist AS Hansabuss. Ettevõttega sõlmis MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus hankelepingu järgmiseks kaheksaks aastaks.

Lepingu täitmiseks soetame 31 uut Iveco Crossway LE Line 12-meetrist ökonoomset diiselbussi, mis loob baasi piirkonna bussiliikluse teeninduskvaliteedi paranemisele. Kõik bussid on madalapõhjalised, mis hõlbustab oluliselt lapsevankriga liiklejate ja eakate inimeste võimalusi Harjumaa lääne suuna busside kasutamisel. Busside investeeringu suurus on 5,3 miljonit eurot.

Lisaks värbame Harjumaa läänesuuna regiooni teenindamiseks 60 bussijuhti ning sellest tulenevalt ootame tublisid bussijuhte meiega liituma.

Milliseid liine teenindate?

Hankelepingu raames hakkab Hansabuss teenindama lääne suunal 16 liini: nr 108, 109, 111, 111A, 118, 122, 123, 124, 126, 127, 127A, 128, 129, 137, 146, 180, mis katavad Tallinna, Tabasalu, Vääna-Jõesuu, Keila, Keila-Joa, Harku, Harkujärve, Sõrve, Lohusalu, Klooga, Laulasmaa, Kloogaranna, Muraste, Suurupi, Padise, Harju-Risti, Nõva ning Maardu vahelisi bussiliine.

Kaua kestab ettevõtte leping ühistranspordikeskusega?

Leping hakkab kehtima 1. veebruaril 2021 ning lepingu üleminek AS-ile Hansabuss võib kaasa tuua mõningaid muudatusi olemasolevates sõidugraafikutes.

Uue teeninduslepingu kestvus on kaheksa aastat ja käive koguperioodil on orienteeruvalt 24 miljonit eurot. See teeb aastaseks lepingumahuks orienteeruvalt 2,85 miljonit liinikilomeetrit ja 3 miljonit eurot aastas.

Sõlmitud lepingu aluseks on MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt käesoleval aastal korraldatud riigihange “Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna lääne suuna bussiliinidel”.

Vaata lisa tulebussijuhiks.hansabuss.ee.