Alates esmaspäevast nõustavad maakondlikud arenduskeskused üle Eesti tasuta korteriühistuid Kredexi toetuste, laenu ja käenduse taotlemisel, mille eesmärk on hooned renoveerida ning muuta energiasäästlikuks.

“Palju on juttu olnud klienditeekondade tõhustamisest läbi koostöö parendamise. Usume, et Kredexi mudel – pakkuda teenuseid läbi olemasolevate võrgustike ja luues uusi, ongi parim viis, kuidas muuta teenused klientide jaoks mugavalt kättesaadavaks üle Eesti ja võiks olla eeskujuks paljudele,” ütles Kredexi juht Ivo Kuldmäe pressiteates.

Maakondlikud arenduskeskused üle Eesti alustavad korteriühistute nõustamist Kredexi korterelamutele suunatud teenuste osas, mis hõlmavad renoveerimislaenu, käendust ja rekonstrueerimistoetust. Abi saab küsida nii teenuste tingimuste ja sobivuse kohta, taotluste nõuete, ajakava ja vajalike tähtaegade kohta. Vajadusel pakuvad konsultandid abi ka Kredexi taotluse täitmisel ja esitamisel.

Kredexi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on korteriühistute huvi ja võimalus hooneid korrastada ning kaasajastada üha suurem, millega on hüppeliselt kasvanud ka vajadus saada nõu ja abi just oma piirkonna konsultandilt.

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige Andres Huul lisas, et nende konsultandid üle Eesti on vajaliku koolituse läbinud. “Nõustamisteenust saavad ühistud kasutada 14 arenduskeskuses üle Eesti, vaid Harjumaal pakub konsultatsiooni arenduskeskuse asemel endiselt Kredexi esindus,” märkis Huul.

Ta lisas, et samuti on maakondlike arenduskeskuste konsultante võimalik kutsuda tasuta osalema korteriühistu üldkoosolekul, kus nad saavad aidata selgitada korteriühistule suunatud teenuste tingimusi. Tehnilistes küsimustes aitavad jätkuvalt Kredexi kodulehel toodud tehnilised konsultandid.