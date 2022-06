On hea meel tõdeda, et Harju maakaitsepäeva mastaapsus ning isamaalisus äratasid 1999. aastal tollase Eesti Vabariigi Presidendi Lennart Meri tähelepanu. Maavanemate vastuvõtul soovitas ta ka teistes maakondades seda algatust järgida.

Maakaitsepäeva kõnejuhina toetas ürituse kordaminekut vabatahtlik päästja ja kaitseliitlane Madis Milling. Tema on pälvinud teenete eest turvalisuse arendamisesse Kotkaristi 5. klassi teenetemärgi, Päästeliidu Suure Kuldristi ja Siseministeeriumi kuldteenetemärgi (kõik postuumselt).

Ajalooliste mundrite ja relvade eksponeerimine ning demonstratsioonlahingu „Viimane sõjasuvi“ esitamine on oma ajaloolise autentsusega eriti muljetavaldav.

Suurt elamust on pakkunud ka Kaitseliidu Harju Maleva, Scoutspataljoni, Vahipataljoni ja Sidepataljoni asjakohased esinemised. Harjumaalaste poolehoiu on oma osalemisega saavutanud ka Põhja politseiprefektuur, Põhja-Eesti päästekeskus, Piirivalvekool, Tallinna vangla jpt. Alates 10. maakaitsepäevast osaleb üritusel ka ajalooklubi MTÜ Front Line Eesti.

Ürituse võimsaimaks vaatepildiks on kujunenud Piirivalve Lennusalga ja Ämari Lennubaasi helikopterite meeskondade osalemine demonstratsioonesinemistel ning langevarjurite kujund- ja täpsushüpped.

Spordivõistlustest oli varasematel aastatel üks oodatumaid aastajooks, mille distantsi pikkus vastab aastaarvule ja mida läbivad ametkondade võistkonnad. See tegevus on asendumas kogupere orienteerumismänguga.

Tegevusplatsil ehk korraldajate keeles nn actionväljakul toimuvad mitmesugused üritused, telkides on struktuurüksuste esitlused, millest kesksel kohal on militaar- ja operatiivteenistuste demonstratsioonesinemised ning spordimängud.

Maakondliku suurürituse eripära seisneb selles, et igal aastal toimub see erinevas kohas ja lisaks pärgade panekule toimub ka muljetavaldav militaar- ja operatiivstruktuuride ning tehnikaparaad, Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe ja kohaliku omavalitsuse juhi päevakeskne kõne ning pidulik kontsert Politseiorkestri või Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkestri saatel.

Esimene maakaitsepäev toimus 1996. aasta Võidupühal Rae vallas Jüris. Üritus oli isamaaline, tol ajal oli Vabadussõja meenutamine kõigile väga hingelähedane. Ürituse lipukirjaks sai – „Mees, sa pead kodu kaitsma!“. Esimesest maakaitsepäevast sai alguse traditsioon, mis kestab siiamaani: pidulik pärgade asetamine Vabadussõja mälestusmärgile. Tänu sellele traditsioonile on võetud oma hoole alla ka kõik Harjumaal asuvad Vabadussõjaga seotud mälestusmärgid ning 23. juunil toimub pidulik tseremoonia nende kõigi juures.

