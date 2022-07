Eesti on Baltimaadest esimene Michelini restoranigiidiga riik. Michelin Guide’i inspektorid tõid Eestit külastades kulinaarsete pakkumiste alusel esile 31 restorani.

Nende hulgast tõusevad silmapaistva toiduvalmistamiskvaliteedi poolest esile kaks restorani, Michelini tärni said NOA Chef’s Hall ja 180° by Matthias Diether.

Vastab Killu Maidla, Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht.

Mis kõrgetele külalistele meie restoranimaailmas veel silma jäi?

Viit restorani autasustati Bib Gourmandiga nende hea hinna ja kvaliteedi suhte eest: NOA, Härg, Fellin, Lore Bistroo, Mantel ja Korsten.

Kaht restorani tunnustati Michelini rohelise tärniga nende pühendumuse eest jätkusuutlikule gastronoomiale. Need olid Põhjaka mõis ja Fotografiska.

Kolm Michelini eriauhinda anti andekate professionaalide tunnustamiseks. Michelini noore koka preemia läks Bib Gourmandi restorani Lore Bistroo peakokale Janno Lepikule.

Inspektoritele avaldasid muljet Michelini tärniga pärjatud NOA Chef’s Halli sommeljee Robert Põllu oskused ja professionaalsed omadused. Robert Põld pälvis Michelini sommeljee auhinna.

Killu Maidla. Foto erakogu

Michelini teenusauhind läks Kloogarannas Lahepere Villa restorani meeskonnale, mille juht on omanik Helen Vihtol.

Mida tähendab see kõrge tunnustus Eesti restoranidele?

Eesti restoranide märkimine Michelini kataloogis on meie jaoks märgiline sündmus. Michelin on maailma kõige tuntum ja kõige kõrgema kvaliteediga sõltumatu restoranide hindamissüsteem.

Michelini kataloogis toodud restoranide peale saab kindel olla, neid on professionaalid korduvalt külastanud ja nende kvaliteedis veendunud.

Tegelikult on väga suur tunnustus juba kataloogi pääsemine, iga restoran, kes Michelini kataloogis on välja toodud, on igal juhul väärt külastust.

Eesti gastronoomiamaailmale on see väga oluline tunnustus ka seetõttu, et Michelin on meie riigi tõstnud gastronoomia maailmakaardile. See omakorda toob aga riiki rohkem turiste (sealjuures neid, kes hindavad kvaliteeti ja kulutavad rohkem), aga ka sündmusi ja investeeringuid. On eriti rõõmustav, et kataloogis on ära märgitud tervelt 31 restorani ja mulle isiklikult teeb eriti rõõmu kahe Michelin Green Stari restorani äramärkimine.

Mille poolest erinevad teistest Michelini tärni saanud restoranid?

Michelini ühe tärni restoranide tasemele tõusid NOA Chef’s Hall ja 180° by Matthias Diether. Tärnideni küündivad vaid need restoranid, mille menüüs peegeldub kõrgeim tase – kvaliteetne tooraine, keerukamate kulinaarsete tehnikate valdamine ja maitsete harmoonia. Otsitakse peakoka isikupära ja kontrollitakse järjepidevust.

Michelini tärn toob restoranile kindlasti rohkelt külastatavust – see on kindel kvaliteedimärgis. Nüüd on oluline taset hoida ja meil pole põhjust kahelda, et neis kahes restoranis seda hoolikalt tehakse – Michelin on nendele restoranipidajatele tõsine auasi.

Mida iseloomustavad teised märgised?

Väga olulised on ka teised märgised – Bib Gourmand on märk heast toidust mõistliku hinnatasemega. See on traditsioonilistes Michelini maades hästi levinud märgis, mida otsitakse kui soovitakse restorani tasemes kindlad olla, kuid jääda pigem rahakotisõbralikuks. Ikka samad väärtused, kuid ei otsita sellist tehnilist keerukust kui tärnirestoranides. Ja Green Star on märgis restoranidele, kes on pühendunud keskkonnale ja jätkusuutlikkusele kuid ei tee seejuures allahindlust toidu maitsele ja kvaliteedile. Selle märgise teenisid välja Põhjaka ja Fotografiska.

Mida ütlete mööda Eestimaad rändavale gurmaanile?

Tegelikult on väga suur tunnustus juba kataloogi pääsemine, iga restoran, kes Michelini kataloogis on välja toodud, on igal juhul väärt külastust. Kui juba Michelini väljakoolitatud inspektorid neid esile tõstavad, siis on seal midagi märkimisväärset kindlasti. Tundub, et ka eestlastel on aeg alla laadida Michelini äpp, et teadlikumaid restoranivalikuid teha. Sealjuures ei tasu muidugi nendesse „kinni jääda“ – andkem ikka võimalus ka teistele. Äpp ise on tohutu abiline reisimisel – oleme ju kõik sattunud n-ö turistilõksudesse, kus oodatud toiduelamus vaatamata lubatule siiski saamata on jäänud. Michelini kataloogi pääsenud restoranides seda pelgama ei pea.