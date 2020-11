Hiljuti avaldas BBC Music Magazine iga-aastase nimekirja kooridest, kes praegu kümne maailma tipu hulka kuuluvad – Eesti Filharmoonia Kammerkoor leidis end sellest nimekirjast kõrvuti peamiselt inglise kollektiividega.

Kammerkoori on aastakümneid oodatud paljudele erinevatele maailmalavadele, sel aastal luuakse jõulumeeleolu kahe erineva jõulukavaga eelkõige Eesti publikule.

Emakeeles kodupublikule

Eesti Filharmoonia Kammerkoor läheb jõulutuurile 16.–21. detsembrini, mille jooksul antakse kontserdid Kosel, Põlvas, Viljandis, Tallinnas ja Tamsalus. Külakostiks viiakse eestikeelne kava “Jõulud tulevad” eesti tuntuimate heliloojate loomingust koos armastatud jõululauludega.

Cyrillus Kreegi, Veljo Tormise ja Arvo Pärdi loomingu kõrval kõlavad näiteks sellised kuulsad jõululaulud nagu “Üks roosike on tõusnud”, “Valged jõulud”, “Püha öö”, aga ka J. S. Bachi ja Dietrich Buxtehude oreliteosed Kadri Toomoja esituses.

Kammerkoori peadirigent Kaspars Putniņš selgitas kava loomise ideed: “Jõulud on mõnes mõttes paradoksaalne püha, kus aasta kõige pimedamal ajal tähistame lootuse, valguse ja armastuse sündi. Selles ootusärevuses muidugi teame, et valgus naaseb, sest nii on maailmas kord seatud. Kutsumegi teid koos meiega seda püha aega tähistama ja kauni muusika paistel hinge soojendama.”

“Jõul” – killuke jõulumeeleolu

Koos Tallinna Kammerorkestriga Tõnu Kaljuste juhatusel sünnib teinegi jõulukava pealkirjaga “Jõul”, mis salvestati ka CD-le.

Dirigent selgitab, et plaadi sünnilugu viib meid tagasi aastasse 1989, kui koor andis välja jõululaulude kasseti, et kinkida oma sõpradele killukest jõulumeeleolu. Klassikalistele jõulukoraalidele lisaks kõlab sel aastal kavas ka eestikeelne Margo Kõlari “Pirita missa”. See on loodud Vello Salo eestindatud liturgilisele tekstile ning oli algselt kirjutatud ühehäälsena Pirita kloostri jumalateenistuste tarbeks.

Oma lihtsa iluga haarav teos on saanud uue hinguse seatuna kammerkoorile, kammerorkestrile ja orelile ning kõlab 12. detsembril Tallinna Jaani kirikus uues seades esmakordselt. Rõõmu ja rahu kiirgav kava on salvestatud ka albumile, mida saab soetada kontserdil.

Plaat jõuab müügile ka Coopi, Apollo, Rahva Raamatu kauplusekettides ja e-poodides üle Eesti. Oma panuse jõulusoojuse toomiseks annavad Chocolala ja Lux Charter.

Kontsert “Jõul”

• 12.12 kell 19 Tallinna Jaani kirik

Jõulutuur “Jõulud tulevad”

• 16.12 kell 19 Kose kultuurikeskus

• 17.12 kell 19 Põlva kultuuri- ja huvikeskus

• 18.12 kell 18 Viljandi baptistikirik

• 20.12 kell 19 Tallinna Niguliste kirik (reserveeritud)

• 21.12 kell 19 Tamsalu kultuurikoda

Piletid on müügil Piletimaailmas ja Piletilevis. Hoolime kontserdikülastajate tervisest ja palume kanda maske.