Eesti Gaas alustab gaasitorustiku projekteerimist Keilasse ja linna ühendamist üle-eestilise maagaasivõrguga, ehitustööd algavad aprillis ja kestavad käesoleva aasta lõpuni.

Keila linnapea Enno Felsi sõnul on gaasitrassi rajamine Keilasse kaua oodatud sündmus. “Maagaasi jõudmine annab uued võimalused nii ettevõtete edasiseks arenguks kui majade varustamiseks mugava ja puhta kütusega,” lausus Fels.

“Igal kümnendil on Eestis gaasivõrguga liitunud üks suurem piirkond või linn, viimati oli selleks Pärnu ja Sindi linn ning Paikuse vald. Keila liitmist maagaasivõrguga on kaalutud ja plaanitud pikaaegselt, peale Eestit ja Soomet ühendava Balticconnectori valmimist on see saanud ka majanduslikult mõistlikuks,” märkis Eesti Gaasi juhatuse esimees Ants Noot.

“Juhul kui gaasitorustik on lähedal, siis maagaas on kütusena endiselt esimene valik nii hinna, mugavuse kui keskkonnasõbralikkuse osas nii tootmisettevõtetele, korteriühistutele kui eramuomanikele. Järgmisena läheb Eesti linnadest maagaasile üle tõenäoliselt Paldiski, samuti toob gaasivõrk Keila ja Paldiski piirkonda juurde tootmisettevõtteid,” tähendas Noot.

Keila gaasitorustike lahendused projekteerib Eesti Gaasi tütarettevõte HG ProSolution ning ehitab EG Ehitus. Esmalt ehitatakse torustik Utilitase ja Harju KEKi katlamajani, kogu rajatava jaotusvõrgu pikkus ulatub 3,2 kilomeetrini. Lisaks ülekande- ja jaotusvõrgule valmib ka jaotusjaam. Projekti kogumaksumus ulatub kahe miljoni euroni, millest kümme protsenti finantseerib EAS ettevõtetele suunatud võrkudega liitumise programmi kaudu.

