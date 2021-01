Korteriomanditega tehti IV kvartalis 7407 tehingut, sealhulgas eluruumidega 6638 tehingut. Eluruumidega tehti aastataguse ajaga võrreldes 10 protsenti rohkem tehinguid ning eelnenud kvartaliga võrreldes ligi 13 protsenti rohkem tehinguid. Eluruumidega tehtud tehingute koguväärtus oli IV kvartalis 579 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 16 protsenti ning eelnenud kvartalist ligi 27 protsenti suurem.

